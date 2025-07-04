OPEC нарощує видобуток нафти в червні через прискорене зняття обмежень

Попри домовленості про обмеження, основні члени OPEC у червні суттєво збільшили видобуток нафти, реагуючи на ринок і попит. Група продовжує поетапно відмовлятися від добровільних скорочень, що впливає на баланс пропозиції у світі.

Основні зміни в червні

За підсумками опитування Bloomberg, сукупний видобуток нафти 12 країн OPEC зріс на 360 тис. барелів на добу (б/д) і досяг 28 млн б/д. Дев’ять із цих країн діють за квотами.

Програма розблокування скорочень стартувала у квітні із приростом 135 тис. б/д, а потім три місяці поспіль додавалося по 411 тис. б/д.

Загалом понад 60% від скорочень на 2,2 млн б/д уже повернуто на ринок.

Внесок окремих країн

Саудівська Аравія – +240 тис. б/д

– +240 тис. б/д ОАЕ – +90 тис. б/д

– +90 тис. б/д Ірак – +30 тис. б/д

– +30 тис. б/д Кувейт – +30 тис. б/д

Водночас падіння видобутку спостерігалося в:

Лівії (–40 тис. б/д)

Нігерії (–30 тис. б/д)

Ірані (–30 тис. б/д)

Очікування щодо серпня

Ширший формат OPEC+ збереться найближчої неділі для обговорення квот на серпень. На ринку вже закладений можливий подальший приріст у 411 тис. б/д.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence, Bloomberg