OPEC нарощує видобуток нафти в червні через прискорене зняття обмежень

Обновлено: Июль 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

OPEC нарощує видобуток нафти в червні через прискорене зняття обмежень

Попри домовленості про обмеження, основні члени OPEC у червні суттєво збільшили видобуток нафти, реагуючи на ринок і попит. Група продовжує поетапно відмовлятися від добровільних скорочень, що впливає на баланс пропозиції у світі.

Основні зміни в червні

За підсумками опитування Bloomberg, сукупний видобуток нафти 12 країн OPEC зріс на 360 тис. барелів на добу (б/д) і досяг 28 млн б/д. Дев’ять із цих країн діють за квотами.

  • Програма розблокування скорочень стартувала у квітні із приростом 135 тис. б/д, а потім три місяці поспіль додавалося по 411 тис. б/д.
  • Загалом понад 60% від скорочень на 2,2 млн б/д уже повернуто на ринок.

Внесок окремих країн

  • Саудівська Аравія – +240 тис. б/д
  • ОАЕ – +90 тис. б/д
  • Ірак – +30 тис. б/д
  • Кувейт – +30 тис. б/д

Водночас падіння видобутку спостерігалося в:

  • Лівії (–40 тис. б/д)
  • Нігерії (–30 тис. б/д)
  • Ірані (–30 тис. б/д)

Очікування щодо серпня

Ширший формат OPEC+ збереться найближчої неділі для обговорення квот на серпень. На ринку вже закладений можливий подальший приріст у 411 тис. б/д.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence, Bloomberg

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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