Європа зіштовхується з дефіцитом дизелю: арбітражні можливості змінюються

Попри зниження трансатлантичних і східно-західних дизельних арбітражів, Європа змушена пропонувати вищу ціну для залучення обсягів постачання через суттєве скорочення запасів у басейні Атлантики. Це підживлює побоювання щодо забезпечення регіону паливом у найближчі місяці.

Динаміка ринку дизелю в Атлантиці та Азії

Європейський ринок дизельного пального стикається з проблемами поповнення запасів на фоні нестачі пропозиції. Обсяги запасів залишаються істотно нижчими за середні показники, зокрема в Атлантичному басейні. За даними останнього звіту EIA, запаси у США наблизилися до мінімумів за 20 років, тоді як у портах ARA вони приблизно на 10% нижчі, ніж торік.

Трансатлантичний дизельний HOGO для липневих постачань опустився нижче $0.10/гал вперше більш ніж за місяць.

Східно-західний дизельний EFS для липня розширився більш ніж на $10/т лише за два дні, до -$39.72/т.

Обидва спреда відображають рентабельність постачання дизелю до Європи з США або Азії: чим нижчий або негативніший спред, тим привабливіший арбітраж. Проте з урахуванням вартості фрахту обидва маршрути залишаються фактично закритими для арбітражу, що свідчить про потребу подальшого зростання європейських цін.

Очікування гравців ринку

Міцніші котирування газойлю в Європі вилились у збільшення спредів між контрактами на ближні та дальні місяці. Спред M1-M2 закрився на 15-місячному максимумі у $27.50/т після публікації даних по запасах у США, а липнево-серпневий спред досяг $30/т.

«Критично, що арбітражні потоки навряд чи відкриються вчасно, щоб врятувати липнево-серпневі або серпнево-вересневі контракти ICE gasoil. Поточна сила ринку дизелю, схоже, збережеться найближчим часом», — зазначив Джеймс Ноел-Бесвік зі Sparta Commodities.

Водночас деяке збільшення роботи нафтопереробних заводів може діяти як противага, оскільки зберігається чіткий стимул до максимізації випуску дизелю. Однак нестача залишкових продуктів (resid) у поєднанні з легкими сортами нафти у сировинних кошиках обмежує можливості НПЗ повною мірою скористатися цією вигідною кон’юнктурою.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence