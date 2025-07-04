Нафта коливається на тлі напруги на Близькому Сході та очікувань нових торговельних угод

Обновлено: Июль 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Нафта коливається на тлі напруги на Близькому Сході та очікувань нових торговельних угод

Попри зниження котирувань після середини тижня, ціни на нафту залишаються підтриманими через зростання геополітичної напруги на Близькому Сході та спекуляції щодо нових торговельних угод перед важливими термінами.

Напруга навколо Ірану та роль санкцій

Ціни піднялися у другій половині тижня після заяви Ірану про припинення співпраці з МАГАТЕ.

  • Цей крок посилив побоювання щодо продовження збагачувальної програми Тегерана.
  • Аналітики прогнозують, що це стане перешкодою для майбутніх переговорів між США та Іраном, а також може спричинити посилення санкцій.

Державний департамент США назвав рішення Ірану «неприйнятним» і закликав його до повного та невідкладного співробітництва.

Торгівля та вплив на ринок

Водночас ринки підтримали новини про укладення торговельної угоди між США та В’єтнамом, що викликало спекуляції про можливість подальших домовленостей.

  • Білий дім оголосив про угоду, що додало «ризикового» настрою інвесторам.
  • За словами стратега ANZ Деніела Гайнса, угода з В’єтнамом сприяла підвищенню цін на Brent більш ніж на 3% завдяки обережному оптимізму щодо нових домовленостей перед дедлайном 9 липня.

Торгівельний дефіцит США

Попри зусилля укладати нові угоди, торгівельний дефіцит США погіршився.

  • Бюро економічного аналізу повідомило, що міжнародний торговельний дефіцит у травні зріс до $71.5 млрд, що на 19% більше порівняно з квітнем.
  • Експорт знизився на 4%, тоді як імпорт скоротився на 0.1%.
  • З початку року дефіцит товарів і послуг збільшився на $175 млрд, або 50.4%, порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Очікування щодо рішень OPEC+

Інвестори уважно стежать за підготовкою до зустрічі OPEC+, запланованої на неділю, де обговорюватимуть квоти на серпень.

  • Аналітики прогнозують четверте поспіль підвищення на 411 000 барелів на добу, що, за словами Goldman Sachs, уже переважно враховано в цінах.

Запаси та попит у США

Водночас ринки проігнорували дані тижневого звіту EIA щодо нафти.

  • Запаси сирої нафти у США зросли на 3.85 млн барелів на добу.
  • Попит на бензин показав несподівано різке падіння.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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