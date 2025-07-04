Ціни на нафту знижуються на тлі планів США відновити ядерні переговори з Іраном

Обновлено: Июль 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту знижуються на тлі планів США відновити ядерні переговори з Іраном

Ціни на нафту впали після повідомлень про можливе відновлення ядерних переговорів між США та Іраном, що може послабити санкції та збільшити експорт іранської нафти. Інвестори також очікують на рішення ОПЕК+ щодо підвищення видобутку на найближчій зустрічі.

Фактори тиску на ринок нафти

Нафтові котирування знижуються на фоні кількох ключових чинників:

  • Переговори США та Ірану: Axios повідомив, що Вашингтон планує відновити ядерні переговори, що може призвести до послаблення санкцій та збільшення постачання іранської нафти.
  • Зустріч ОПЕК+: Ринки очікують рішення про можливе збільшення видобутку нафти вже цього недільного саміту. Нагадаємо, 31 травня ОПЕК+ погодив підвищення на 411 тис. барелів на добу для червня та липня.
  • Позиція саудівської Аравії: Ер-Ріяд сигналізує про готовність до подальших підвищень видобутку для стримування цін та покарання країн, що перевищують квоти, зокрема Казахстану та Іраку.

Оновлення по видобутку та запасах

  • ОПЕК у червні наростив видобуток на +360 тис. барелів на добу до 28.10 млн барелів на добу — максимум за 1.5 року.
  • Загалом ОПЕК+ планує відновити 2.2 млн барелів на добу скороченого видобутку до вересня 2026 року.
  • Baker Hughes повідомила про падіння кількості активних нафтових бурових установок у США до 432 — мінімум за 3.75 роки.

Дані EIA про запаси

  • Запаси дистилятів скоротилися на -1.7 млн барелів проти очікуваних -1.2 млн.
  • Запаси нафти в Кушингу зменшилися на -1.49 млн барелів.
  • Натомість загальні запаси сирої нафти несподівано зросли на +3.85 млн барелів (проти очікуваного скорочення на -2.7 млн).
  • Запаси бензину зросли на +4.19 млн барелів (значно вище прогнозу +900 тис.).

Водночас на ринок впливають

  • Нове лісове загоряння біля родовищ нафти в районі Форт-МакМуррей (Канада) нагадало про вразливість видобутку під час пожежного сезону.
  • Зниження обсягів нафти, що зберігається на танкерах, на -8.7% за тиждень (за даними Vortexa) підтримує ціни.
  • Занепокоєння торговими тарифами напередодні дедлайну 9 липня, коли президент Трамп погрожує запровадити дзеркальні тарифи на імпорт з країн без угод з адміністрацією США.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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