Ціни на нафту знижуються на тлі планів США відновити ядерні переговори з Іраном

Ціни на нафту впали після повідомлень про можливе відновлення ядерних переговорів між США та Іраном, що може послабити санкції та збільшити експорт іранської нафти. Інвестори також очікують на рішення ОПЕК+ щодо підвищення видобутку на найближчій зустрічі.
Фактори тиску на ринок нафти
Нафтові котирування знижуються на фоні кількох ключових чинників:
- Переговори США та Ірану: Axios повідомив, що Вашингтон планує відновити ядерні переговори, що може призвести до послаблення санкцій та збільшення постачання іранської нафти.
- Зустріч ОПЕК+: Ринки очікують рішення про можливе збільшення видобутку нафти вже цього недільного саміту. Нагадаємо, 31 травня ОПЕК+ погодив підвищення на 411 тис. барелів на добу для червня та липня.
- Позиція саудівської Аравії: Ер-Ріяд сигналізує про готовність до подальших підвищень видобутку для стримування цін та покарання країн, що перевищують квоти, зокрема Казахстану та Іраку.
Оновлення по видобутку та запасах
- ОПЕК у червні наростив видобуток на +360 тис. барелів на добу до 28.10 млн барелів на добу — максимум за 1.5 року.
- Загалом ОПЕК+ планує відновити 2.2 млн барелів на добу скороченого видобутку до вересня 2026 року.
- Baker Hughes повідомила про падіння кількості активних нафтових бурових установок у США до 432 — мінімум за 3.75 роки.
Дані EIA про запаси
- Запаси дистилятів скоротилися на -1.7 млн барелів проти очікуваних -1.2 млн.
- Запаси нафти в Кушингу зменшилися на -1.49 млн барелів.
- Натомість загальні запаси сирої нафти несподівано зросли на +3.85 млн барелів (проти очікуваного скорочення на -2.7 млн).
- Запаси бензину зросли на +4.19 млн барелів (значно вище прогнозу +900 тис.).
Водночас на ринок впливають
- Нове лісове загоряння біля родовищ нафти в районі Форт-МакМуррей (Канада) нагадало про вразливість видобутку під час пожежного сезону.
- Зниження обсягів нафти, що зберігається на танкерах, на -8.7% за тиждень (за даними Vortexa) підтримує ціни.
- Занепокоєння торговими тарифами напередодні дедлайну 9 липня, коли президент Трамп погрожує запровадити дзеркальні тарифи на імпорт з країн без угод з адміністрацією США.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Barchart