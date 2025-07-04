Vitol претендує на американські активи Citgo за понад $10 мільярдів

Консорціум на чолі з Vitol запропонував понад $10 мільярдів за активи Citgo Petroleum у США під час фінального етапу судового аукціону. Це може забезпечити контроль над понад 800 000 барелів на добу нафтопереробних потужностей на трьох НПЗ у США — колишніх ключових активах уряду Венесуели.

Деталі пропозиції Vitol

Близько $5 мільярдів готівкою

Баланс — кредитні зобовʼязання за приблизно 15 позовами до уряду Венесуели

Окрема виплата близько $2 мільярдів власникам дефолтних венесуельських облігацій

Vitol прагне розширити свою матеріальну базу активів, попри те що суд у Делавері має врахувати кілька критеріїв для забезпечення найкращої угоди для кредиторів.

Конкуренція за активи Citgo

Серед інших учасників торгів:

американська інвестфірма Red Tree (визначена як стартова ставка)

(визначена як стартова ставка) Black Lion Capital

інвестфонд Elliott Management

За даними Bloomberg, судовий радник готує рекомендацію на користь консорціуму на чолі з канадською компанією Gold Reserve, яка є одним з основних кредиторів Венесуели, хоча деталі цієї пропозиції ще не оприлюднені.

Контекст продажу

Очікується, що виручка від продажу піде на компенсацію кредиторів Венесуели, чиї активи були конфісковані під час програми націоналізації колишнього президента Уго Чавеса. Завершальне слухання заплановане на 18 серпня, що стане фіналом восьмирічного процесу.

Vitol Group — голландська компанія, що займається торгівлею енергоносіями і сировими товарами . Хоча фізична торгівля, логістика і дистрибуція є основою бізнесу, їх доповнюють переробка, пароплавство, термінали, розвідка і видобуток, виробництво електроенергії і роздрібна торгівля. Vitol має 40 офісів по всьому світу.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence