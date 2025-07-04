Vitol претендує на американські активи Citgo за понад $10 мільярдів

Обновлено: Июль 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Vitol претендує на американські активи Citgo за понад $10 мільярдів

Консорціум на чолі з Vitol запропонував понад $10 мільярдів за активи Citgo Petroleum у США під час фінального етапу судового аукціону. Це може забезпечити контроль над понад 800 000 барелів на добу нафтопереробних потужностей на трьох НПЗ у США — колишніх ключових активах уряду Венесуели.

Деталі пропозиції Vitol

  • Близько $5 мільярдів готівкою
  • Баланс — кредитні зобовʼязання за приблизно 15 позовами до уряду Венесуели
  • Окрема виплата близько $2 мільярдів власникам дефолтних венесуельських облігацій

Vitol прагне розширити свою матеріальну базу активів, попри те що суд у Делавері має врахувати кілька критеріїв для забезпечення найкращої угоди для кредиторів.

Конкуренція за активи Citgo

Серед інших учасників торгів:

  • американська інвестфірма Red Tree (визначена як стартова ставка)
  • Black Lion Capital
  • інвестфонд Elliott Management

За даними Bloomberg, судовий радник готує рекомендацію на користь консорціуму на чолі з канадською компанією Gold Reserve, яка є одним з основних кредиторів Венесуели, хоча деталі цієї пропозиції ще не оприлюднені.

Контекст продажу

Очікується, що виручка від продажу піде на компенсацію кредиторів Венесуели, чиї активи були конфісковані під час програми націоналізації колишнього президента Уго Чавеса. Завершальне слухання заплановане на 18 серпня, що стане фіналом восьмирічного процесу.

Vitol Group — голландська компанія, що займається торгівлею енергоносіями і сировими товарами . Хоча фізична торгівля, логістика і дистрибуція є основою бізнесу, їх доповнюють переробка, пароплавство, термінали, розвідка і видобуток, виробництво електроенергії і роздрібна торгівля. Vitol має 40 офісів по всьому світу.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodity Intelligence

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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