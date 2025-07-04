Світові ціни на нафту завершують тиждень із помірним зростанням

Ціни на нафту цього тижня коливалися під впливом суперечливих факторів, серед яких політика OPEC+, макроекономічні дані США, а також очікування нових тарифних рішень адміністрації Трампа. Попри змішані сигнали, тиждень завершується незначним зростанням котирувань.
Ринок балансує між попитом і пропозицією
На момент написання статті Brent торгувався на рівні $68.58 за барель, а West Texas Intermediate – $66.87 за барель. Попри невелике зниження протягом п’ятниці, обидва сорти залишаються на шляху до скромного тижневого приросту.
- У США кількість робочих місць поза сільським господарством у червні зросла на 147 000 – більше за прогнози аналітиків. Рівень безробіття впав з 4.2% у травні до 4.1%, що є сигналом сильнішої економіки та фактором зростання цін на нафту.
- Водночас очікування рішення OPEC+ про збільшення видобутку ще на 411 000 барелів на добу на засіданні цієї неділі посилюють побоювання надлишкової пропозиції.
Аналітика та прогнози
Standard Chartered зазначає, що глобальний ринок здатен поглинути додаткові обсяги OPEC+, адже попит залишається стійким, а світові запаси нафти – на мінімальному рівні за п’ять років. При цьому сама OPEC повідомляє, що торік світове виробництво значно відставало від попиту: 72.58 млн барелів на добу проти 103.84 млн барелів на добу.
Додаткові фактори впливу
- Торговельна угода США з В’єтнамом, яка передбачає 20% тарифи на імпорт з В’єтнаму, створює невизначеність для глобальної торгівлі.
- Напруженість навколо Ірану: повідомлення про призупинення співпраці з МАГАТЕ змінювалися офіційними спростуваннями з боку іранського МЗС, який наголошує на прихильності до ядерного нерозповсюдження.
- Запаси нафти у США несподівано зросли, а попит на бензин під час пікового сезону подорожей виявився нижчим за прогнози.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com
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