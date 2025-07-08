Enterprise Products отримала дозвіл на експорт етану до Китаю попри попередні обмеження

Обновлено: Июль 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Enterprise Products отримала дозвіл на експорт етану до Китаю попри попередні обмеження

Американська компанія Enterprise Products Partners повідомила про зняття заборони на експорт етану до Китаю або пов’язаних з китайськими військовими структур. Це рішення підсилює позиції оператора терміналу морського експорту у Х’юстоні та може створити нові фінансові можливості для підприємства.

Відновлення постачання та вплив на ринок

Рішення Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США означає відміну обмежень на постачання етану, що діють з огляду на військові ризики. Очікується, що відновлення експорту етану до Китаю дозволить Enterprise Products наростити грошові потоки та зберегти стабільний дохід на основі контрактних тарифів.

  • Enterprise Products займається транспортуванням NGL через трубопровідну мережу після переробки природних газів.
  • Фракціонування в спеціалізованих установках дає змогу розділяти суміш NGL на компоненти, такі як етан.
  • Морський експортний термінал компанії у Х’юстоні забезпечує відвантаження на міжнародні ринки.

Водночас попри відновлення експорту, залишаються ризики, пов’язані з напруженістю у відносинах між США та Китаєм.

Інші оператори NGL-інфраструктури у США

  • The Williams Companies (WMB) має 50% у трубопроводі Overland Pass (протяжність 760 миль, потужність 245 000 барелів на добу), що з’єднує Опал (Вайомінг) з ринковим хабом у Конвеї (Канзас).
  • Energy Transfer (ET) експлуатує приблизно 5 700 миль трубопроводів для транспортування NGL з добовою потужністю близько трьох мільйонів барелів.

Оцінка Enterprise Products на біржі

  • Ціна акцій Enterprise Products зросла на 16% за рік, перевищивши середній приріст галузевого індексу (14,7%).
  • EV/EBITDA компанії складає 10,18 проти середнього показника галузі 11,56.
  • За оцінками Zacks, консенсус-прогноз на 2025 рік для прибутків компанії за останній тиждень не змінився.

Висновок

Відновлення експорту етану до Китаю після зняття обмежень створює можливості для збільшення доходів Enterprise Products, посилюючи роль США на світовому ринку постачання NGL. Проте геополітична напруженість з Китаєм залишається важливим фактором ризику для інвесторів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: barchart.com

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 1982)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: