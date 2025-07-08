Enterprise Products отримала дозвіл на експорт етану до Китаю попри попередні обмеження

Американська компанія Enterprise Products Partners повідомила про зняття заборони на експорт етану до Китаю або пов’язаних з китайськими військовими структур. Це рішення підсилює позиції оператора терміналу морського експорту у Х’юстоні та може створити нові фінансові можливості для підприємства.

Відновлення постачання та вплив на ринок

Рішення Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США означає відміну обмежень на постачання етану, що діють з огляду на військові ризики. Очікується, що відновлення експорту етану до Китаю дозволить Enterprise Products наростити грошові потоки та зберегти стабільний дохід на основі контрактних тарифів.

Enterprise Products займається транспортуванням NGL через трубопровідну мережу після переробки природних газів.

займається транспортуванням NGL через трубопровідну мережу після переробки природних газів. Фракціонування в спеціалізованих установках дає змогу розділяти суміш NGL на компоненти, такі як етан.

Морський експортний термінал компанії у Х’юстоні забезпечує відвантаження на міжнародні ринки.

Водночас попри відновлення експорту, залишаються ризики, пов’язані з напруженістю у відносинах між США та Китаєм.

Інші оператори NGL-інфраструктури у США

The Williams Companies (WMB) має 50% у трубопроводі Overland Pass (протяжність 760 миль, потужність 245 000 барелів на добу), що з’єднує Опал (Вайомінг) з ринковим хабом у Конвеї (Канзас).

має 50% у трубопроводі Overland Pass (протяжність 760 миль, потужність 245 000 барелів на добу), що з’єднує Опал (Вайомінг) з ринковим хабом у Конвеї (Канзас). Energy Transfer (ET) експлуатує приблизно 5 700 миль трубопроводів для транспортування NGL з добовою потужністю близько трьох мільйонів барелів.

Оцінка Enterprise Products на біржі

Ціна акцій Enterprise Products зросла на 16% за рік, перевищивши середній приріст галузевого індексу (14,7%).

EV/EBITDA компанії складає 10,18 проти середнього показника галузі 11,56.

За оцінками Zacks, консенсус-прогноз на 2025 рік для прибутків компанії за останній тиждень не змінився.

Висновок

Відновлення експорту етану до Китаю після зняття обмежень створює можливості для збільшення доходів Enterprise Products, посилюючи роль США на світовому ринку постачання NGL. Проте геополітична напруженість з Китаєм залишається важливим фактором ризику для інвесторів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: barchart.com