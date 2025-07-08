Ірак планує зупинити імпорт бензину до кінця 2025 року

Ірак оголосив про плани повністю припинити імпорт бензину до кінця 2025 року завдяки розширенню нафтопереробних потужностей і курсу на паливне самозабезпечення.
Підготовка до експортних амбіцій
Прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа аль-Судані під час запуску етапу реалізації проєкту розширення нафтопереробного заводу в провінції Діванія повідомив про значне збільшення потужностей країни у переробці нафти.
- Вартість проєкту: 800 млн доларів США
- Збільшення потужності: +70 000 барелів на добу, до 90 000 барелів/добу
- Окремі установки: установка поліпшення бензину (10 000 барелів/добу), гідроочищення та ізомеризація нафтену
Водночас планується обробляти 180 тонн на добу скрапленого газу.
Роботи з модернізації нафтопереробних заводів тривають також у провінціях Місан та Наджаф. Очікується, що завершення цих проєктів дозволить Іраку вперше за десятиліття розпочати експорт нафтопродуктів.
Попри статус одного з провідних нафтовидобувних регіонів світу, Ірак тривалий час змушений був покладатися на імпорт пального через роки недоінвестування в переробну інфраструктуру. За словами прем’єра, стратегія уряду передбачає переробку 40% видобутої сирої нафти у внутрішні продукти, що дасть змогу зменшити залежність від імпорту та збільшити доходи.
Замовити тижневий звіт по ринку
Оперативна інформація по ринках пального
Джерело: Terminal
За матеріалами: Shafaq News