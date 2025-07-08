Ірак планує зупинити імпорт бензину до кінця 2025 року

Обновлено: Июль 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Ірак планує зупинити імпорт бензину до кінця 2025 року

Ірак оголосив про плани повністю припинити імпорт бензину до кінця 2025 року завдяки розширенню нафтопереробних потужностей і курсу на паливне самозабезпечення.

Підготовка до експортних амбіцій

Прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа аль-Судані під час запуску етапу реалізації проєкту розширення нафтопереробного заводу в провінції Діванія повідомив про значне збільшення потужностей країни у переробці нафти.

  • Вартість проєкту: 800 млн доларів США
  • Збільшення потужності: +70 000 барелів на добу, до 90 000 барелів/добу
  • Окремі установки: установка поліпшення бензину (10 000 барелів/добу), гідроочищення та ізомеризація нафтену

Водночас планується обробляти 180 тонн на добу скрапленого газу.

Роботи з модернізації нафтопереробних заводів тривають також у провінціях Місан та Наджаф. Очікується, що завершення цих проєктів дозволить Іраку вперше за десятиліття розпочати експорт нафтопродуктів.

Попри статус одного з провідних нафтовидобувних регіонів світу, Ірак тривалий час змушений був покладатися на імпорт пального через роки недоінвестування в переробну інфраструктуру. За словами прем’єра, стратегія уряду передбачає переробку 40% видобутої сирої нафти у внутрішні продукти, що дасть змогу зменшити залежність від імпорту та збільшити доходи.

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal
За матеріалами: Shafaq News

Автор:

(Всего статей: 1982)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: