Ангола підняла тарифи на транспорт до 50% через зростання цін на дизель

Уряд Анголи оголосив про підвищення тарифів на громадський транспорт у Луанді після збільшення ціни на дизельне пальне на третину. Такий крок має зменшити навантаження на бюджет за рахунок скорочення субсидій.

Подорожчання дизелю та зростання вартості проїзду

Національне агентство наземного транспорту повідомило про зміни тарифів:

вартість поїздки у спільних мікроавтобусах підніметься з 200 до 300 кванз (приблизно $0.32), що на 50% більше;

міські автобусні тарифи зростуть на 33%, до 200 кванз.

Ці коригування визнані «необхідними» після підняття урядом цін на дизельне пальне.

Фінансовий ефект від підвищення цін

За словами економіста з Луанди Карлоса Росадо де Карвальо, 100-кванзове підвищення ціни за літр дизелю може дозволити уряду заощадити близько 350 мільярдів кванз на рік на субсидіях. Він зазначив, що минулого року державна нафтова компанія Sonangol реалізувала 3.5 мільярда літрів дизелю.

«Ймовірно, саме більша економія змусила уряд зосередитися на дизелі, а не на бензині», — сказав Росадо.

Водночас підвищення вартості дизелю вплине на ключові сектори економіки — сільське господарство, рибальство та транспорт — які сильно залежать від цього пального.

План згортання субсидій

Минулого року витрати Анголи на паливні субсидії сягнули приблизно $3 мільярдів — стільки ж, скільки держава витрачає на охорону здоров’я та освіту. Уряд планує поступово згортати такі субсидії, щоб покращити сталість державних фінансів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg