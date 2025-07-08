Ангола підняла тарифи на транспорт до 50% через зростання цін на дизель

Обновлено: Июль 08, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Ангола підняла тарифи на транспорт до 50% через зростання цін на дизель

Уряд Анголи оголосив про підвищення тарифів на громадський транспорт у Луанді після збільшення ціни на дизельне пальне на третину. Такий крок має зменшити навантаження на бюджет за рахунок скорочення субсидій.

Подорожчання дизелю та зростання вартості проїзду

Національне агентство наземного транспорту повідомило про зміни тарифів:

  • вартість поїздки у спільних мікроавтобусах підніметься з 200 до 300 кванз (приблизно $0.32), що на 50% більше;
  • міські автобусні тарифи зростуть на 33%, до 200 кванз.

Ці коригування визнані «необхідними» після підняття урядом цін на дизельне пальне.

Фінансовий ефект від підвищення цін

За словами економіста з Луанди Карлоса Росадо де Карвальо, 100-кванзове підвищення ціни за літр дизелю може дозволити уряду заощадити близько 350 мільярдів кванз на рік на субсидіях. Він зазначив, що минулого року державна нафтова компанія Sonangol реалізувала 3.5 мільярда літрів дизелю.

«Ймовірно, саме більша економія змусила уряд зосередитися на дизелі, а не на бензині», — сказав Росадо.

Водночас підвищення вартості дизелю вплине на ключові сектори економіки — сільське господарство, рибальство та транспорт — які сильно залежать від цього пального.

План згортання субсидій

Минулого року витрати Анголи на паливні субсидії сягнули приблизно $3 мільярдів — стільки ж, скільки держава витрачає на охорону здоров’я та освіту. Уряд планує поступово згортати такі субсидії, щоб покращити сталість державних фінансів.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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