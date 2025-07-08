Дизельна криза: рекордно низькі запаси підвищують ціни та ризики дефіциту

Попри послаблення військової напруги на Близькому Сході, ринок дизеля залишається під тиском через історично низькі запаси, зупинки НПЗ і скорочення видобутку країнами OPEC+, що штовхає ціни вгору перед сезоном осінніх ремонтів і зимовим попитом.

Найнижчі запаси дизеля з 1996 року створюють дефіцит у США та Європі

Запаси дизельного пального у США впали до найнижчого рівня для цього часу року з 1996-го. Європейські ф’ючерси демонструють ще більший дефіцит, ніж під час піку конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Спред між поточними та наступними поставками зріс до $44 за тонну, найвищого показника з кінця 2022 року (без урахування днів експірації ф’ючерсів).

Причини дефіциту: закриття НПЗ по обидва боки Атлантики, численні аварійні зупинки та скорочення видобутку OPEC+.

У червні дизель складав лише 31.4% світового виробництва нафтопродуктів — помітно нижче середнього рівня сезону.

Низька частка середніх і важких сортів нафти через скорочення видобутку Саудівською Аравією та росією обмежує виробництво дизеля.

«Баланс дизеля в Атлантичному басейні виглядає дедалі більш напруженим перед сезоном осінніх ремонтів НПЗ та піком зимового попиту», — зазначила Наталія Лосада, аналітикиня Energy Aspects. «Європейські запаси можуть не зрости в липні, що залишає їх у дуже вразливому стані».

Водночас у США запаси дизеля залишатимуться низькими щонайменше до середини або кінця третього кварталу, попри очікуване збільшення поставок канадської нафти. Європейський дефіцит середніх/важких сортів може затягнутися ще довше.

Аналітики відзначають, що підвищення спредів і високі премії на фізичних поставках у хабі Амстердам-Роттердам-Антверпен свідчать про обмежені можливості поповнення запасів.

Ризики для виробництва дизеля залишаються через спеку влітку та сезон ураганів у Північній Атлантиці.

Очікується, що заплановане збільшення видобутку OPEC+ і високі маржі переробки стимулюватимуть роботу НПЗ на максимальному навантаженні, але навіть за таких умов ринок залишиться вразливим до будь-яких перебоїв.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg