Дизельна криза: рекордно низькі запаси підвищують ціни та ризики дефіциту

Обновлено: Июль 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Дизельна криза: рекордно низькі запаси підвищують ціни та ризики дефіциту

Попри послаблення військової напруги на Близькому Сході, ринок дизеля залишається під тиском через історично низькі запаси, зупинки НПЗ і скорочення видобутку країнами OPEC+, що штовхає ціни вгору перед сезоном осінніх ремонтів і зимовим попитом.

Найнижчі запаси дизеля з 1996 року створюють дефіцит у США та Європі

Запаси дизельного пального у США впали до найнижчого рівня для цього часу року з 1996-го. Європейські ф’ючерси демонструють ще більший дефіцит, ніж під час піку конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Спред між поточними та наступними поставками зріс до $44 за тонну, найвищого показника з кінця 2022 року (без урахування днів експірації ф’ючерсів).

  • Причини дефіциту: закриття НПЗ по обидва боки Атлантики, численні аварійні зупинки та скорочення видобутку OPEC+.
  • У червні дизель складав лише 31.4% світового виробництва нафтопродуктів — помітно нижче середнього рівня сезону.
  • Низька частка середніх і важких сортів нафти через скорочення видобутку Саудівською Аравією та росією обмежує виробництво дизеля.

«Баланс дизеля в Атлантичному басейні виглядає дедалі більш напруженим перед сезоном осінніх ремонтів НПЗ та піком зимового попиту», — зазначила Наталія Лосада, аналітикиня Energy Aspects. «Європейські запаси можуть не зрости в липні, що залишає їх у дуже вразливому стані».

Водночас у США запаси дизеля залишатимуться низькими щонайменше до середини або кінця третього кварталу, попри очікуване збільшення поставок канадської нафти. Європейський дефіцит середніх/важких сортів може затягнутися ще довше.

  • Аналітики відзначають, що підвищення спредів і високі премії на фізичних поставках у хабі Амстердам-Роттердам-Антверпен свідчать про обмежені можливості поповнення запасів.
  • Ризики для виробництва дизеля залишаються через спеку влітку та сезон ураганів у Північній Атлантиці.

Очікується, що заплановане збільшення видобутку OPEC+ і високі маржі переробки стимулюватимуть роботу НПЗ на максимальному навантаженні, але навіть за таких умов ринок залишиться вразливим до будь-яких перебоїв.

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg

Автор:

(Всего статей: 1982)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: