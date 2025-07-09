Геополітика підштовхує нафту вгору, але надлишок пропозиції залишається ризиком

Ціни на нафту дещо зросли на фоні геополітичної напруги в Ірані, однак EIA у липневому прогнозі вказує на можливе зниження котирувань вже у 2026 році попри короткостроковий стрибок.
Прогноз EIA: короткий сплеск на фоні геополітики
У липневому Short-Term Energy Outlook (STEO) EIA підвищило прогноз середньої ціни Brent на 2025 рік на $3 — до $69/барель, посилаючись на різке зростання геополітичних ризиків через іранський ядерний конфлікт із середини червня. Втім цей ефект оцінюється як нетривалий. EIA прогнозує, що у 2026 році Brent впаде до $58/барель — на $1 нижче попереднього прогнозу.
- Накопичення запасів нафти створює тиск на ціни у середньостроковій перспективі.
- Водночас середньорічний обсяг видобутку сирої нафти у США у 2025–2026 роках залишиться на рекордних 13,4 млн барелів на добу.
Торгівельні фактори та митна політика
STEO враховує базовий сценарій S&P Global:
- Зниження тарифів на імпорт з Китаю.
- Ймовірне повернення до 10% тарифів на імпорт з інших країн після завершення 90-денної паузи у липні.
«Ціни можуть виглядати міцними зараз, але фундаментальні чинники – особливо пропозиція нафти – вказують на подальше послаблення», – йдеться у прогнозі EIA.
Замовити тижневий звіт по ринку
Оперативна інформація по ринках пального
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice