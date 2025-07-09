Геополітика підштовхує нафту вгору, але надлишок пропозиції залишається ризиком

Обновлено: Июль 09, 2025. Тэги: , , , , , ,

Геополітика підштовхує нафту вгору, але надлишок пропозиції залишається ризиком

Ціни на нафту дещо зросли на фоні геополітичної напруги в Ірані, однак EIA у липневому прогнозі вказує на можливе зниження котирувань вже у 2026 році попри короткостроковий стрибок.

Прогноз EIA: короткий сплеск на фоні геополітики

У липневому Short-Term Energy Outlook (STEO) EIA підвищило прогноз середньої ціни Brent на 2025 рік на $3 — до $69/барель, посилаючись на різке зростання геополітичних ризиків через іранський ядерний конфлікт із середини червня. Втім цей ефект оцінюється як нетривалий. EIA прогнозує, що у 2026 році Brent впаде до $58/барель — на $1 нижче попереднього прогнозу.

  • Накопичення запасів нафти створює тиск на ціни у середньостроковій перспективі.
  • Водночас середньорічний обсяг видобутку сирої нафти у США у 2025–2026 роках залишиться на рекордних 13,4 млн барелів на добу.

Торгівельні фактори та митна політика

STEO враховує базовий сценарій S&P Global:

  • Зниження тарифів на імпорт з Китаю.
  • Ймовірне повернення до 10% тарифів на імпорт з інших країн після завершення 90-денної паузи у липні.

«Ціни можуть виглядати міцними зараз, але фундаментальні чинники – особливо пропозиція нафти – вказують на подальше послаблення», – йдеться у прогнозі EIA.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: OilPrice

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(Всего статей: 1994)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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