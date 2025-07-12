Стрімке зростання продажів електровантажівок у Китаї завдає нового удару по використанню дизеля

Продажі електровантажівок у Китаї різко зросли через державні субсидії та розвиток мережі зарядних станцій, що зменшує споживання дизеля та гальмує зростання попиту на нафту найбільшого імпортера сирої нафти у світі.

Електровантажівки набирають ринкову частку завдяки дешевій електроенергії та субсидіям

У першій половині року продажі нових енергетичних вантажівок у Китаї зросли на 175% у річному вимірі до 76 100 одиниць, або приблизно чверть усіх продажів вантажівок. Понад 90% цього приросту забезпечили електричні моделі, що наразі здебільшого використовуються для коротких маршрутів у портах, шахтах чи металургійних комбінатах.

Аналітики переглянули прогнози попиту на дизель у бік зниження, прогнозуючи його пікове значення вже цього року, раніше очікуваного 2026-го. За даними Rystad Energy, транспортний сектор, який спалює близько двох третин усього дизеля в Китаї, скоротить його використання на 40% до 2030 року, що зменшить загальне споживання приблизно на чверть порівняно з рівнем 2024 року.

«Стрімке зростання продажів електровантажівок стало несподіванкою й стало новим фактором, що пришвидшує досягнення піку споживання нафти в Китаї, найімовірніше вже цього року», – зазначив Є Лінь, віцепрезидент Rystad Energy.

За прогнозами Sublime China Information (SCI), цього року споживання дизеля впаде на 11,3 мільйона тонн, або на 6,3%, що відповідає минулорічному зниженню.

Розвиток інфраструктури заряджання стимулює перехід на електротягу

Поширення зарядних станцій, особливо вздовж промислових коридорів, підтримує зростання попиту на електровантажівки, попри час зарядки до 90 хвилин та обмежену кількість станцій у деяких районах. Компанія Teld побудувала понад 2 400 зарядних станцій для вантажівок по всьому Китаю й у березні відкрила 800-кілометровий коридор між провінціями Шаньсі та Шаньдун – ключовий маршрут через вугільний регіон країни.

Вартісна перевага електровантажівок

Частково зростання ринку електровантажівок пояснюється дешевою електроенергією та субсидіями до 95 000 юанів (понад $13 000), запровадженими в липні минулого року. Попри нижчу початкову ціну дизельних вантажівок, витрати на паливо роблять їх дорожчими на довгих дистанціях.

При пробігу мільйон кілометрів дизельна вантажівка обходиться у 2,25 мільйона юанів (понад $314 000), що приблизно на 10% дорожче за LNG-вантажівку та на 15% дорожче за електровантажівку.

Водночас високі ціни на паливо зменшили перевагу LNG-вантажівок, обмежена кількість станцій для їх заправки також стримує їх розвиток. Продажі LNG-вантажівок у першій половині року знизилися на 15% до близько 92 000 одиниць, але це падіння більш ніж компенсується зростанням продажів електровантажівок.

«Ми очікуємо, що вже через два-три роки електровантажівки становитимуть 70–80% нових продажів завдяки нижчим експлуатаційним витратам та розвитку інфраструктури заряджання», – заявив Чжаотін Юе, віцепрезидент з міжнародного маркетингу SANY.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters