Індонезійський нафтовий скандал: мільярдні втрати через змови, відкати й безтендерні угоди

Індонезійська прокуратура оприлюднила шокуючий перелік з дев’яти нових підозрюваних у корупції на державній енергетичній компанії PT Pertamina, включно з сумнозвісним бізнесменом Мухаммадом Різа Чалідом, відомим як «Хрещений батько бензину». Розслідування викриває багаторічну схему маніпуляцій із імпортом, експортом та орендою терміналів, що призвела до величезних втрат для державного бюджету.

PT Pertamina – найбільша енергетична компанія Індонезії з вертикально інтегрованою стратегією: від exploration до роздрібного продажу й digital-сервісів. Активно розвиває зелений перехід, що включає гео- та біоенергетику, LNG-проєкти й інфраструктурні інвестиції.

Прокурори заявляють про багаторівневу корупцію, яка вражає всю енергетичну галузь Індонезії й може змусити уряд посилити контроль і прозорість у сфері закупівель:

Маніпуляції з експортом та імпортом нафти

Фіктивна торгівля : продавали внутрішню нафту закордон за низькими цінами, а потім імпортували її назад за завищеними ставками – держбюджет втратив мільярди rupiah.

: продавали внутрішню нафту закордон за низькими цінами, а потім імпортували її назад за завищеними ставками – держбюджет втратив мільярди rupiah. Імпорт через посередників: закупівлі через брокерів за накрученими цінами призвели до втрат близько Rp 2.7 трлн за рік.

Завищені тарифи на фрахт і оренду терміналів

Фрахт: транспортні компанії отримували ставки завищені на 13–15 %, при цьому частина відкатів йшла «бенефіціарам» на кшталт Muhammad Kerry Riza (RSA).

Оренда терміналів і суден без тендеру: приватні структури, пов’язані з Chalid, укладали угоди з PT Orbit Terminal Merak і Tangki Merak без конкурентних торгів за завищеними ставками.

Завищені компенсації та субсидії

Субсидоване пальне (Pertalite): компенсації виробникам пального штучно завищувалися, що призводило до втрат понад Rp 126 трлн на рік.

Зловживання з якістю та ціною пального

Змішування: додавали високоякісний Pertamax у дешевий Pertalite і продавали за ціною дорожчого продукту. Прибуток розподіляли між рядовими й керівниками.

Безтендерні закупівлі та фаворитизм

Прямі призначення контрактів: ключові контракти на зберігання, перевезення й постачання віддавалися партнерам без відкритих торгів, без участі сертифікованих постачальників.

Фаворитизм Trafigura і Trafigura Asia Trading: угоди укладалися напряму з підозрілими оплатами та відкатами.

Зговір між державними і приватними структурами

Виконавці та орендарі: змови між Pertamina (HN, AS, HW), Trafigura (MH), Mahameru (IP) і Chalid (MRC) дозволяли обходити процедури тендеру та реалізовувати схеми з відкатами й надприбутками.

Колосальні втрати для бюджету

Оцінка лише за 2023 рік – Rp 193.7 трлн (приблизно $12 млрд).

Експорт: ~ Rp 35 трлн

Компенсації: ~ Rp 126 трлн

Субсидії: ~ Rp 21 трлн

Імпорт через брокерів: ~ Rp 2.7 трлн

За 5 років загальні втрати оцінюються до Rp 968.5 трлн (~$58.9 млрд).

Міжнародний вимір та участь Сингапуру

Вилучення активів за кордоном: слідчі викликали свідків із торгових фірм у Сингапурі.

Запити про співпрацю отримав Singapore CPIB – важливий крок для документування змов і фінансових потоків.

«Слідча група зібрала достатньо доказів для висунення дев’яти нових підозр», — повідомив директор Управління спеціальних злочинів Генпрокуратури Абдул Кохар увечері 10 липня 2025 року.

Всі ці схеми – від маніпуляцій з експортом та імпортом до змов на фрахті й субсидіях – утворюють системну корупцію з відкатами на всіх етапах постачання пального. Офіційно поки що не видано ордерів на арешт, але прокуратура планує накласти арешт на активи та провести фінансовий аудит для підрахунку збитків, які можуть сягати трильйонів рупій.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

Indonesiabusinesspost

Kompas.id,

Wikipedia,

The Jakarta Post,

Intellinews