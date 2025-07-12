Нафта зростає в ціні на тлі оцінок ринку, тарифів і санкцій

Обновлено: Июль 12, 2025. Тэги: , ,

Нафта зростає в ціні на тлі оцінок ринку, тарифів і санкцій

Ціни на нафту піднялися більш ніж на 2% у п’ятницю, коли інвестори зважували обмеженість спотового ринку проти потенційного великого профіциту, прогнозованого Міжнародним енергетичним агентством (IEA), на фоні нових мит США та можливих подальших санкцій проти росії.

Цінова динаміка та оцінки ринку

Нафта Brent зросла на $1.72 (2.51%) до $70.36 за барель. West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на $1.88 (2.82%) до $68.45 за барель. На цих рівнях Brent демонстрував тижневе зростання на 1.6%, тоді як WTI — приблизно на 0.6% порівняно з попереднім тижнем.

Міжнародне енергетичне агентство заявило у п’ятницю, що глобальний ринок нафти може бути більш обмеженим, ніж здається, через попит у піковий літній сезон переробки для подорожей та генерації електроенергії.

  • Контракти Brent на вересень торгувалися з премією $1.11 до жовтневих ф’ючерсів.
  • «Громадяни, будь-то в повітрі чи на дорозі, демонструють здорову готовність подорожувати», — зазначив аналітик PVM Джон Еванс.

Водночас IEA підвищило прогноз зростання пропозиції цього року, одночасно зменшивши оцінку зростання попиту, що вказує на можливий профіцит на ринку. Аналітики Commerzbank підкреслили:

«OPEC+ швидко і суттєво відкрутить нафтовий кран. Існує загроза значного надлишку. Проте в короткостроковій перспективі ціни на нафту залишаються підтриманими».

Фактори короткострокової підтримки

  • Заступник прем’єр-міністра росії Олександр Новак повідомив у п’ятницю, що росія компенсує понаднормове виробництво проти своєї квоти OPEC+ у серпні-вересні.
  • Саудівська Аравія планує відвантажити в серпні близько 51 млн барелів сирої нафти до Китаю — найбільший обсяг за понад два роки.

Довгострокові прогнози

  • Конкуруюча прогнозна агенція OPEC скоротила прогнози світового попиту на нафту в 2026–2029 роках через сповільнення попиту з боку Китаю. Це випливає з доповіді World Oil Outlook 2025, опублікованої в четвер.

Вплив тарифів і санкцій

Обидва еталонні контракти втратили понад 2% у четвер на тлі занепокоєнь інвесторів щодо впливу тарифної політики Дональда Трампа на глобальне економічне зростання та попит на нафту. Ціни відновили частину падіння після заяви Трампа про плани зробити «важливу» заяву щодо росії у понеділок.

Це може залишити ринок у напрузі через потенціал подальших санкцій проти росії, — зазначили аналітики ING.

Трамп висловив розчарування через відсутність прогресу у мирі з Україною та посилення обстрілів українських міст з боку росії. Європейська комісія планує цього тижня запропонувати плаваючу стелю ціни на російську нафту у межах нового пакету санкцій. Водночас росія заявила, що має «добрий досвід» у подоланні таких викликів.

Джерело:

Terminal

За матеріалами: CNBC

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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