США розпочали розслідування щодо бар’єрів для американського етанолу в Бразилії

Обновлено: Июль 17, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

США розпочали розслідування щодо бар’єрів для американського етанолу в Бразилії

США офіційно відкрили розслідування торговельних практик Бразилії, які включають імпортні бар’єри проти американського етанолу, посилаючись на несправедливі митні умови для експортерів із США.

Деталі розслідування

  • Представник США з торгівлі (USTR) досліджує тарифи та нетарифні бар’єри Бразилії, що обмежують доступ американських експортерів до ринку.
  • У повідомленні для розслідування зазначено, що американських виробників етанолу несправедливо обкладають митом у розмірі 18% при експорті до Бразилії.
  • США та Бразилія є двома найбільшими виробниками етанолу у світі, забезпечуючи відповідно 52% та 28% світового виробництва (дані Renewable Fuels Association).
  • Американський експорт до Бразилії у січні–травні 2025 року складав у середньому 3 800 барелів на добу, або лише 2,7% від загального експорту США. У 2024 році вартість експорту до Бразилії склала $53 млн, що значно менше за пік у $761 млн у 2018 році.
  • Імпорт США з Бразилії у першій половині року становив 491 барель на добу, що еквівалентно 81% від загального імпорту етанолу.

Американські заходи та позиція сторін

  • США накладають загальний тариф у 12,5% на бразильський етанол, який включає запроваджене у квітні 10%-е мито та наявний збір у 2,5%.
  • Торговельна асоціація Growth Energy привітала розслідування:

Сьогоднішні дії USTR свідчать про те, що часи, коли Бразилія мала необмежений доступ до американського ринку етанолу, одночасно несправедливо обкладаючи імпорт американського етанолу митом, можуть скоро завершитися.

  • Адміністрація президента Дональда Трампа раніше визнала такі бар’єри несправедливими та вартою розгляду проблемою.
  • Трамп погрожував запровадити 50%-й тариф на імпорт з Бразилії з 1 серпня, пов’язуючи ці погрози з переслідуванням колишнього президента Жаїра Болсонару за спробу перевороту у 2022 році.
  • США також пропонували змінити багаторічний мандат на біопаливні суміші, щоб зменшити вигідні кредити для пального, виробленого за кордоном.
  • У 2024 році Renewable Fuels Association та Growth Energy пригрозили припинити співпрацю з Бразилією у сфері етанолу та стійкого авіаційного пального, якщо тариф не буде скасовано.
  • Скорочення торговельних бар’єрів у Бразилії залишається пріоритетом для американських експортерів, які прагнуть більшої конкуренції в програмі Renovabio.

Подальші кроки

  • USTR прийматиме коментарі до 18 серпня.
  • Слухання щодо розслідування призначене на 3 вересня.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus Media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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