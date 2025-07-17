США розпочали розслідування щодо бар’єрів для американського етанолу в Бразилії

США офіційно відкрили розслідування торговельних практик Бразилії, які включають імпортні бар’єри проти американського етанолу, посилаючись на несправедливі митні умови для експортерів із США.
Деталі розслідування
- Представник США з торгівлі (USTR) досліджує тарифи та нетарифні бар’єри Бразилії, що обмежують доступ американських експортерів до ринку.
- У повідомленні для розслідування зазначено, що американських виробників етанолу несправедливо обкладають митом у розмірі 18% при експорті до Бразилії.
- США та Бразилія є двома найбільшими виробниками етанолу у світі, забезпечуючи відповідно 52% та 28% світового виробництва (дані Renewable Fuels Association).
- Американський експорт до Бразилії у січні–травні 2025 року складав у середньому 3 800 барелів на добу, або лише 2,7% від загального експорту США. У 2024 році вартість експорту до Бразилії склала $53 млн, що значно менше за пік у $761 млн у 2018 році.
- Імпорт США з Бразилії у першій половині року становив 491 барель на добу, що еквівалентно 81% від загального імпорту етанолу.
Американські заходи та позиція сторін
- США накладають загальний тариф у 12,5% на бразильський етанол, який включає запроваджене у квітні 10%-е мито та наявний збір у 2,5%.
- Торговельна асоціація Growth Energy привітала розслідування:
Сьогоднішні дії USTR свідчать про те, що часи, коли Бразилія мала необмежений доступ до американського ринку етанолу, одночасно несправедливо обкладаючи імпорт американського етанолу митом, можуть скоро завершитися.
- Адміністрація президента Дональда Трампа раніше визнала такі бар’єри несправедливими та вартою розгляду проблемою.
- Трамп погрожував запровадити 50%-й тариф на імпорт з Бразилії з 1 серпня, пов’язуючи ці погрози з переслідуванням колишнього президента Жаїра Болсонару за спробу перевороту у 2022 році.
- США також пропонували змінити багаторічний мандат на біопаливні суміші, щоб зменшити вигідні кредити для пального, виробленого за кордоном.
- У 2024 році Renewable Fuels Association та Growth Energy пригрозили припинити співпрацю з Бразилією у сфері етанолу та стійкого авіаційного пального, якщо тариф не буде скасовано.
- Скорочення торговельних бар’єрів у Бразилії залишається пріоритетом для американських експортерів, які прагнуть більшої конкуренції в програмі Renovabio.
Подальші кроки
- USTR прийматиме коментарі до 18 серпня.
- Слухання щодо розслідування призначене на 3 вересня.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media