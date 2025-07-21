Нові санкції ЄС проти рф: нафтові ціни зростають, але ринок лишається байдужим

Європейський Союз затвердив 18-й пакет санкцій проти росії, знизивши граничну ціну на нафту та розширивши перелік суден під обмеженнями. Попри це, реакція ринку виявилась стриманою.
Ціни, обмеження та скепсис трейдерів
ЄС ухвалив новий санкційний пакет, який включає:
- Зниження цінової стелі на нафту Urals до 15% нижче ринкової ціни, замість чинних $60 за барель
- Санкції проти 105 нових суден — загалом під обмеженнями вже 444 одиниці «тіньового флоту» рф
- Цільові обмеження щодо енергетичних компаній рф
На момент публікації:
- Brent — $69.35/бар.
- WTI — $67.52/бар.
Водночас, аналітики ING не очікують відчутного ефекту:
«ЄС може погодити зниження цінової межі, але без участі США змінити чинну стелю у $60 неможливо. Відсутність реакції ринку демонструє скепсис трейдерів щодо дієвості санкцій»
Критика з боку «Роснафти» та геополітична напруга
«Роснафта» розкритикувала санкції за включення до списку індійського нафтопереробного заводу Nayara Energy:
«Nayara Energy — стратегічний актив для енергетичної безпеки Індії. Санкції напряму загрожують її внутрішньому ринку та економіці»
Окремо на ринку зберігаються побоювання щодо можливих американських тарифів проти країн ЄС, які можуть набути чинності вже з 1 серпня у разі провалу торгових переговорів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com
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