Нові санкції ЄС проти рф: нафтові ціни зростають, але ринок лишається байдужим

Обновлено: Июль 21, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Нові санкції ЄС проти рф: нафтові ціни зростають, але ринок лишається байдужим

Європейський Союз затвердив 18-й пакет санкцій проти росії, знизивши граничну ціну на нафту та розширивши перелік суден під обмеженнями. Попри це, реакція ринку виявилась стриманою.

Ціни, обмеження та скепсис трейдерів

ЄС ухвалив новий санкційний пакет, який включає:

  • Зниження цінової стелі на нафту Urals до 15% нижче ринкової ціни, замість чинних $60 за барель
  • Санкції проти 105 нових суден — загалом під обмеженнями вже 444 одиниці «тіньового флоту» рф
  • Цільові обмеження щодо енергетичних компаній рф

На момент публікації:

  • Brent — $69.35/бар.
  • WTI — $67.52/бар.

Водночас, аналітики ING не очікують відчутного ефекту:

«ЄС може погодити зниження цінової межі, але без участі США змінити чинну стелю у $60 неможливо. Відсутність реакції ринку демонструє скепсис трейдерів щодо дієвості санкцій»

Критика з боку «Роснафти» та геополітична напруга

«Роснафта» розкритикувала санкції за включення до списку індійського нафтопереробного заводу Nayara Energy:

«Nayara Energy — стратегічний актив для енергетичної безпеки Індії. Санкції напряму загрожують її внутрішньому ринку та економіці»

Окремо на ринку зберігаються побоювання щодо можливих американських тарифів проти країн ЄС, які можуть набути чинності вже з 1 серпня у разі провалу торгових переговорів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

Замовити звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

 

Автор:

(Всего статей: 2093)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: