Іранський газовий сектор під тиском: війна, дефіцити, експорт

Обновлено: Июль 22, 2025. Тэги: , , , ,

Іранський газовий сектор під тиском: війна, дефіцити, експорт

Попри третю позицію у світі за видобутком природного газу, Іран зіткнувся з гострими внутрішніми проблемами на фоні червневого конфлікту 2025 року та сезонних пікових навантажень.

Залежність від South Pars та структура видобутку

  • 270 млрд м³ — такий рівень видобутку природного газу зафіксовано в Ірані у 2023 році.
  • Основу становить морське родовище South Pars, яке дає понад 70 % обсягу. Воно має 24 фази розробки та розділяється з Катаром (North Field).
  • Інші ключові родовища: Канган, Агхар, Табнак — всі розташовані на півдні країни.

Попит, дефіцити та інфраструктурні проблеми

  • 255 млрд м³ — річне споживання газу в Ірані у 2023 році (четверте місце у світі після США, рф та Китаю).
  • Використання: приблизно 30 % кожна на електрогенерацію, промисловість, побут.
  • Сезонні дефіцити: у кінці 2024 року добова нестача сягнула 350 млн м³/день.
  • Іран має лише 3 млрд м³ сховищ — близько 1 % річного внутрішнього попиту.

Пошкодження інфраструктури внаслідок конфлікту

  • 14 червня 2025 року безпілотники уразили установку на фазі 14 родовища South Pars, вивівши з ладу 12 млн м³/день. Виробництво було відновлено 26 червня.
  • Пожежа на заводі Fajr Jam (обробляє газ з South Pars та Кангана) була швидко ліквідована — виробничих втрат не зафіксовано.
  • Усі сім заводів з виробництва аміаку та сечовини було тимчасово зупинено як запобіжний захід — це підштовхнуло ціни на сечовину в регіоні. Після перемир’я виробництво відновлено.

Експорт газу до Туреччини та Іраку

  • У 2024 році до Туреччини було експортовано 7 млрд м³ газу (~13 % її потреб). Поставки не зупинялися навіть під час бойових дій.
  • З березня 2025 року — діє «своп» Туркменістан–Іран–Туреччина обсягом 2 млрд м³/рік. Постачання залишалося безперебійним.
  • Поставки до Іраку — 9 млрд м³ у 2023 році. У квітні 2024 сторони домовилися про збільшення до 50 млн м³/день, але через внутрішні проблеми обсяги були нижчими.
  • Збереження торгівлі з Іраком залежить від американських санкційних винятків, які дозволяють імпорт газу та електроенергії. З березня 2025 року США скасували виняток для електрики, але залишили для газу.

Ірак: курс на незалежність

  • Ірак планує повністю припинити імпорт іранського газу до 2028 року.
  • Ціль — повна самозабезпеченість до 2030 року шляхом запуску нових родовищ та залучення факельного газу (18 млрд м³ у 2023).
  • Розглядається варіант імпорту СПГ через плавучу регазифікаційну установку (FSRU).

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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