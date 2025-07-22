Іранський газовий сектор під тиском: війна, дефіцити, експорт

Попри третю позицію у світі за видобутком природного газу, Іран зіткнувся з гострими внутрішніми проблемами на фоні червневого конфлікту 2025 року та сезонних пікових навантажень.
Залежність від South Pars та структура видобутку
- 270 млрд м³ — такий рівень видобутку природного газу зафіксовано в Ірані у 2023 році.
- Основу становить морське родовище South Pars, яке дає понад 70 % обсягу. Воно має 24 фази розробки та розділяється з Катаром (North Field).
- Інші ключові родовища: Канган, Агхар, Табнак — всі розташовані на півдні країни.
Попит, дефіцити та інфраструктурні проблеми
- 255 млрд м³ — річне споживання газу в Ірані у 2023 році (четверте місце у світі після США, рф та Китаю).
- Використання: приблизно 30 % кожна на електрогенерацію, промисловість, побут.
- Сезонні дефіцити: у кінці 2024 року добова нестача сягнула 350 млн м³/день.
- Іран має лише 3 млрд м³ сховищ — близько 1 % річного внутрішнього попиту.
Пошкодження інфраструктури внаслідок конфлікту
- 14 червня 2025 року безпілотники уразили установку на фазі 14 родовища South Pars, вивівши з ладу 12 млн м³/день. Виробництво було відновлено 26 червня.
- Пожежа на заводі Fajr Jam (обробляє газ з South Pars та Кангана) була швидко ліквідована — виробничих втрат не зафіксовано.
- Усі сім заводів з виробництва аміаку та сечовини було тимчасово зупинено як запобіжний захід — це підштовхнуло ціни на сечовину в регіоні. Після перемир’я виробництво відновлено.
Експорт газу до Туреччини та Іраку
- У 2024 році до Туреччини було експортовано 7 млрд м³ газу (~13 % її потреб). Поставки не зупинялися навіть під час бойових дій.
- З березня 2025 року — діє «своп» Туркменістан–Іран–Туреччина обсягом 2 млрд м³/рік. Постачання залишалося безперебійним.
- Поставки до Іраку — 9 млрд м³ у 2023 році. У квітні 2024 сторони домовилися про збільшення до 50 млн м³/день, але через внутрішні проблеми обсяги були нижчими.
- Збереження торгівлі з Іраком залежить від американських санкційних винятків, які дозволяють імпорт газу та електроенергії. З березня 2025 року США скасували виняток для електрики, але залишили для газу.
Ірак: курс на незалежність
- Ірак планує повністю припинити імпорт іранського газу до 2028 року.
- Ціль — повна самозабезпеченість до 2030 року шляхом запуску нових родовищ та залучення факельного газу (18 млрд м³ у 2023).
- Розглядається варіант імпорту СПГ через плавучу регазифікаційну установку (FSRU).
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA