Китай уповільнює попит на нафту: ознаки глобального зламу

Обновлено: Июль 22, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Китай уповільнює попит на нафту: ознаки глобального зламу

У Китаї фіксується зниження темпів зростання попиту на нафту — експерти припускають, що країна може досягти пікового рівня споживання ще до завершення десятиліття. Це формує нові виклики для глобального нафтового ринку.

Фактори уповільнення попиту

  • Завершення постпандемічного відновлення: сплеск попиту після COVID‑19 вичерпався, ринок повернувся до стриманіших темпів.
  • Падіння в будівельному секторі: вже два роки інвестиції в будівництво знижуються, що скорочує попит на дизель для важкої техніки.
  • Зростання частки вантажівок на СПГ: LNG‑транспорт витісняє дизельні HDV, знижуючи споживання традиційного пального.

Трансформація транспорту: електромобілі та падіння споживання нафтової сировини

  • Стрімке зростання EV: електромобілі активно заміщують авто з ДВЗ у всіх сегментах транспорту.
  • Зменшення парку автомобілів з ДВЗ: очікується постійне скорочення частки авто із двигунами внутрішнього згоряння.

Майбутнє глобального попиту: фокус на Азію та Африку

  • Зрілі ринки на межі піку: США та Європа наближаються до максимальної точки попиту.
  • Африка, Індія та Південно-Східна Азія мають стати новими рушіями глобального споживання нафти.

Протягом 2025 року ми уважно спостерігатимемо за цими трендами та їхнім впливом на світову економіку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: crugroup.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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