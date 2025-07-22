Китай уповільнює попит на нафту: ознаки глобального зламу

У Китаї фіксується зниження темпів зростання попиту на нафту — експерти припускають, що країна може досягти пікового рівня споживання ще до завершення десятиліття. Це формує нові виклики для глобального нафтового ринку.
Фактори уповільнення попиту
- Завершення постпандемічного відновлення: сплеск попиту після COVID‑19 вичерпався, ринок повернувся до стриманіших темпів.
- Падіння в будівельному секторі: вже два роки інвестиції в будівництво знижуються, що скорочує попит на дизель для важкої техніки.
- Зростання частки вантажівок на СПГ: LNG‑транспорт витісняє дизельні HDV, знижуючи споживання традиційного пального.
Трансформація транспорту: електромобілі та падіння споживання нафтової сировини
- Стрімке зростання EV: електромобілі активно заміщують авто з ДВЗ у всіх сегментах транспорту.
- Зменшення парку автомобілів з ДВЗ: очікується постійне скорочення частки авто із двигунами внутрішнього згоряння.
Майбутнє глобального попиту: фокус на Азію та Африку
- Зрілі ринки на межі піку: США та Європа наближаються до максимальної точки попиту.
- Африка, Індія та Південно-Східна Азія мають стати новими рушіями глобального споживання нафти.
Протягом 2025 року ми уважно спостерігатимемо за цими трендами та їхнім впливом на світову економіку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: crugroup.com