Ціни на нафту зростають попри ризики: очікування обмежень експорту з росії та торгова угода США–ЄС

Обновлено: Июль 25, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Ціни на нафту зростають попри ризики: очікування обмежень експорту з росії та торгова угода США–ЄС

Ціни на нафту зросли на тлі позитивних новин щодо торгівлі між США та ЄС, скорочення запасів у США та ймовірних обмежень експорту бензину з росії. Попри потенційне збільшення постачання з Венесуели, ринок зберігає висхідний імпульс.

Фундаментальні фактори зростання

  • Ціни на WTI та Brent зросли до $66.38 та $69.51 відповідно.
  • Запаси сирої нафти в США скоротилися на 3.2 млн барелів за тиждень — більше за очікувані 1.6 млн барелів.
  • Переговори США та ЄС щодо торгівлі просуваються, потенційно знижуючи напруження на ринку.
  • Очікування обмежень експорту бензину з росії підтримують зростання цін.

Ситуація з дистилятами

  • Запаси дистилятів залишаються обмеженими як у США, так і в Європі та Азії.
  • У США сезонні запаси на найнижчому рівні з 1996 року, попри приріст на 2.93 млн барелів минулого тижня.
  • У Сінгапурі запаси середніх дистилятів зменшилися на 1.19 млн барелів за тиждень.
  • В АRA-регіоні запаси газойлю знизились до 1.75 млн тонн — мінімуму з січня 2024 року.

Маржа та попит

  • Маржа на ICE gasoil знизилась нижче $25/барель після піку $28/барель, але залишається на історично високому рівні.
  • Це стимулює підвищення завантаження нафтопереробних заводів і зростання попиту на нафту у найближчі тижні.

Очікування ринку

  • Аналітики очікують повернення Brent до рівня $70 за барель у разі стабілізації підтримки $65–64.
  • Ринок очікує важливих макроекономічних даних з Китаю та США, що можуть вплинути на короткостроковий попит.

“Ринок сирої нафти знайшов підтримку поблизу $64–65, що зберігає надії на рух Brent до $70”, — зазначив аналітик IG Тоні Сайкамор.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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