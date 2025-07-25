Ціни на нафту зростають попри ризики: очікування обмежень експорту з росії та торгова угода США–ЄС

Ціни на нафту зросли на тлі позитивних новин щодо торгівлі між США та ЄС, скорочення запасів у США та ймовірних обмежень експорту бензину з росії. Попри потенційне збільшення постачання з Венесуели, ринок зберігає висхідний імпульс.
Фундаментальні фактори зростання
- Ціни на WTI та Brent зросли до $66.38 та $69.51 відповідно.
- Запаси сирої нафти в США скоротилися на 3.2 млн барелів за тиждень — більше за очікувані 1.6 млн барелів.
- Переговори США та ЄС щодо торгівлі просуваються, потенційно знижуючи напруження на ринку.
- Очікування обмежень експорту бензину з росії підтримують зростання цін.
Ситуація з дистилятами
- Запаси дистилятів залишаються обмеженими як у США, так і в Європі та Азії.
- У США сезонні запаси на найнижчому рівні з 1996 року, попри приріст на 2.93 млн барелів минулого тижня.
- У Сінгапурі запаси середніх дистилятів зменшилися на 1.19 млн барелів за тиждень.
- В АRA-регіоні запаси газойлю знизились до 1.75 млн тонн — мінімуму з січня 2024 року.
Маржа та попит
- Маржа на ICE gasoil знизилась нижче $25/барель після піку $28/барель, але залишається на історично високому рівні.
- Це стимулює підвищення завантаження нафтопереробних заводів і зростання попиту на нафту у найближчі тижні.
Очікування ринку
- Аналітики очікують повернення Brent до рівня $70 за барель у разі стабілізації підтримки $65–64.
- Ринок очікує важливих макроекономічних даних з Китаю та США, що можуть вплинути на короткостроковий попит.
“Ринок сирої нафти знайшов підтримку поблизу $64–65, що зберігає надії на рух Brent до $70”, — зазначив аналітик IG Тоні Сайкамор.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice