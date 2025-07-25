росія відкрила антимонопольну справу проти «Газпрому» через скорочення продажів бензину

Федеральна антимонопольна служба рф (ФАС) ініціювала офіційну справу проти дочірньої компанії «Газпрому» через суттєве скорочення продажів бензину на головній енергетичній біржі країни — на тлі підвищення цін на пальне та ймовірних обмежень експорту.
Звинувачення у маніпуляціях на ринку
- ФАС звинувачує «Газпром нефть» у зменшенні продажів бензину Аі-92 на 74% і Аі-95 на 50% на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі з 20 травня по 27 червня.
- Ці дії, на думку регулятора, порушують законодавство про конкуренцію та можуть дестабілізувати ринок у пік попиту.
- 17 червня ФАС направила офіційне попередження «Газпрому» з вимогою пояснити падіння обсягів продажів із заводів у Сургуті та Астрахані.
Контекст та політичний тиск
- Розслідування ФАС збігається з різким зростанням цін на бензин у рф, що викликає занепокоєння перед початком жнив та піком літніх перевезень.
- Влада розглядає можливість запровадження нових обмежень на експорт пального, щоб забезпечити внутрішній попит.
- Цінова модель на біржі передбачає постійну участь основних виробників, включаючи «Газпром», для підтримання прозорості та стабільності постачання.
Сигнал державним компаніям
- Регуляторні дії спрямовані на утримання соціальної стабільності, попри інтереси експортно орієнтованих енергетичних компаній.
- Аналітики вважають, що справа має також політичне забарвлення — вона має заспокоїти споживачів і дати сигнал впливовим бенефіціарам галузі.
“Падіння продажів у період підвищеного попиту може порушувати антимонопольне законодавство та створювати ризики для стабільності ринку”, — йдеться у заяві ФАС.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com