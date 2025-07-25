росія відкрила антимонопольну справу проти «Газпрому» через скорочення продажів бензину

Обновлено: Июль 25, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

росія відкрила антимонопольну справу проти «Газпрому» через скорочення продажів бензину

Федеральна антимонопольна служба рф (ФАС) ініціювала офіційну справу проти дочірньої компанії «Газпрому» через суттєве скорочення продажів бензину на головній енергетичній біржі країни — на тлі підвищення цін на пальне та ймовірних обмежень експорту.

Звинувачення у маніпуляціях на ринку

  • ФАС звинувачує «Газпром нефть» у зменшенні продажів бензину Аі-92 на 74% і Аі-95 на 50% на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі з 20 травня по 27 червня.
  • Ці дії, на думку регулятора, порушують законодавство про конкуренцію та можуть дестабілізувати ринок у пік попиту.
  • 17 червня ФАС направила офіційне попередження «Газпрому» з вимогою пояснити падіння обсягів продажів із заводів у Сургуті та Астрахані.

Контекст та політичний тиск

  • Розслідування ФАС збігається з різким зростанням цін на бензин у рф, що викликає занепокоєння перед початком жнив та піком літніх перевезень.
  • Влада розглядає можливість запровадження нових обмежень на експорт пального, щоб забезпечити внутрішній попит.
  • Цінова модель на біржі передбачає постійну участь основних виробників, включаючи «Газпром», для підтримання прозорості та стабільності постачання.

Сигнал державним компаніям

  • Регуляторні дії спрямовані на утримання соціальної стабільності, попри інтереси експортно орієнтованих енергетичних компаній.
  • Аналітики вважають, що справа має також політичне забарвлення — вона має заспокоїти споживачів і дати сигнал впливовим бенефіціарам галузі.

“Падіння продажів у період підвищеного попиту може порушувати антимонопольне законодавство та створювати ризики для стабільності ринку”, — йдеться у заяві ФАС.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

Замовити звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 2120)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: