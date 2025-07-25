Саудівський супертанкер із дизелем прямує до Європи на тлі дефіциту пального

Обновлено: Июль 25, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Саудівський супертанкер із дизелем прямує до Європи на тлі дефіциту пального

Супертанкер, навантажений дизельним пальним із Саудівської Аравії, вирушив до Європи, де зберігається дефіцит ресурсів. Це свідчить про напруженість на ринку й зростання залежності від далекомагістрального імпорту.

Деталі постачання:

  • Маршрут танкера: VLCC Nissos Keros завантажив близько 2 млн барелів дизелю з термінала Джубайл у Саудівській Аравії.
  • Очікуване прибуття: танкер прямує до Франції, орієнтовна дата прибуття — 30 серпня.
  • Тип вантажу: надмалосірчистий дизель (ULSD), зазвичай транспортується меншими суднами.
  • Причини зміни типу судна:
    • Зростання фрахтових ставок через напади на судна в Червоному морі.
    • Оператори мають стимули переводити нафтові танкери під чисті продукти, щоб заощадити на масштабі перевезень.
  • Ситуація на ринку дизпального Європи:
    • Низьке виробництво на НПЗ.
    • Витратне перенаправлення імпорту після відмови від російського ресурсу.
    • Невизначеність через санкції.
  • Наслідки прибуття супертанкера:
    • Тимчасове полегшення дефіциту.
    • Посилення залежності ЄС від далекомагістрального імпорту.
    • Ризик нових стрибків фрахтових ставок і волатильності постачання.

Прибуття великої партії може тимчасово полегшити дефіцит, але залежність від далекомагістрального імпорту й надалі робить європейський ринок вразливим до стрибків вартості фрахту та волатильності постачання.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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