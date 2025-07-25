Саудівський супертанкер із дизелем прямує до Європи на тлі дефіциту пального

Супертанкер, навантажений дизельним пальним із Саудівської Аравії, вирушив до Європи, де зберігається дефіцит ресурсів. Це свідчить про напруженість на ринку й зростання залежності від далекомагістрального імпорту.
Деталі постачання:
- Маршрут танкера: VLCC Nissos Keros завантажив близько 2 млн барелів дизелю з термінала Джубайл у Саудівській Аравії.
- Очікуване прибуття: танкер прямує до Франції, орієнтовна дата прибуття — 30 серпня.
- Тип вантажу: надмалосірчистий дизель (ULSD), зазвичай транспортується меншими суднами.
- Причини зміни типу судна:
- Зростання фрахтових ставок через напади на судна в Червоному морі.
- Оператори мають стимули переводити нафтові танкери під чисті продукти, щоб заощадити на масштабі перевезень.
- Ситуація на ринку дизпального Європи:
- Низьке виробництво на НПЗ.
- Витратне перенаправлення імпорту після відмови від російського ресурсу.
- Невизначеність через санкції.
- Наслідки прибуття супертанкера:
- Тимчасове полегшення дефіциту.
- Посилення залежності ЄС від далекомагістрального імпорту.
- Ризик нових стрибків фрахтових ставок і волатильності постачання.
Прибуття великої партії може тимчасово полегшити дефіцит, але залежність від далекомагістрального імпорту й надалі робить європейський ринок вразливим до стрибків вартості фрахту та волатильності постачання.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg