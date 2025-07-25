Утримання диференціалів Urals і посилення обмежень експорту бензину з рф

Обновлено: Июль 25, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Утримання диференціалів Urals і посилення обмежень експорту бензину з рф

Ціни на нафту Urals залишаються стабільними на тлі нових обмежень експорту та інцидентів на маршрутах постачання. рф готує жорсткіші заходи щодо експорту бензину, що може вплинути на ринок постачання в Чорноморському регіоні.

Стабільність Urals та відновлення експорту

  • Диференціали нафти Urals до Brent залишилися незмінними в четвер.
  • Порти Чорного моря рф відновили експорт нафти з Казахстану після добової перерви.
  • Служба безпеки рф (ФСБ) почала надавати дозволи іноземним танкерам на захід у порти.

Інциденти на терміналах і переорієнтація маршрутів

  • Компанія BP виявила органічні хлориди в частині резервуарів у турецькому терміналі Джейхан.
  • Завантаження нафти триває з резервуарів, де рівень хлоридів відповідає нормам.
  • Танкер з нафтою Urals перенаправили з порту Вадінар (Індія) до порту Мундра через санкції ЄС проти Nayara Energy.

Майбутнє обмеження експорту бензину з рф

  • рф планує запровадити жорсткіше обмеження експорту бензину, включно з обмеженнями для виробників пального.
  • Мета — стримати зростання внутрішніх цін на тлі дефіциту.
  • За словами трьох джерел у галузі, рішення очікується найближчими днями.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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