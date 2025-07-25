Утримання диференціалів Urals і посилення обмежень експорту бензину з рф

Ціни на нафту Urals залишаються стабільними на тлі нових обмежень експорту та інцидентів на маршрутах постачання. рф готує жорсткіші заходи щодо експорту бензину, що може вплинути на ринок постачання в Чорноморському регіоні.
Стабільність Urals та відновлення експорту
- Диференціали нафти Urals до Brent залишилися незмінними в четвер.
- Порти Чорного моря рф відновили експорт нафти з Казахстану після добової перерви.
- Служба безпеки рф (ФСБ) почала надавати дозволи іноземним танкерам на захід у порти.
Інциденти на терміналах і переорієнтація маршрутів
- Компанія BP виявила органічні хлориди в частині резервуарів у турецькому терміналі Джейхан.
- Завантаження нафти триває з резервуарів, де рівень хлоридів відповідає нормам.
- Танкер з нафтою Urals перенаправили з порту Вадінар (Індія) до порту Мундра через санкції ЄС проти Nayara Energy.
Майбутнє обмеження експорту бензину з рф
- рф планує запровадити жорсткіше обмеження експорту бензину, включно з обмеженнями для виробників пального.
- Мета — стримати зростання внутрішніх цін на тлі дефіциту.
- За словами трьох джерел у галузі, рішення очікується найближчими днями.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters