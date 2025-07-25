Ціни на нафту знижуються через побоювання щодо економіки США і Китаю

Обновлено: Июль 25, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Ціни на нафту знижуються через побоювання щодо економіки США і Китаю

Упродовж останнього тижня липня 2025 року світові ціни на нафту знизилися до мінімумів за три тижні через негативні економічні сигнали з США та Китаю, а також очікуване зростання пропозиції з боку санкційних країн.

Падіння цін на тлі слабкої економіки

  • Brent подешевшав на 0,74 $, або 1,1%, до 68,44 $/барель.
  • WTI впав на 0,87 $, або 1,3%, до 65,16 $/барель.
  • Це найнижчі рівні з 4 липня для Brent і 30 червня для WTI.
  • За тиждень: Brent знизився на 1%, WTI — на 3%.

США і Китай викликають занепокоєння

  • У США знижуються замовлення на капітальні товари, що свідчить про уповільнення інвестиційної активності.
  • Президент Трамп зустрівся з головою ФРС Пауеллом, сподіваючись на зниження ставок, що може пожвавити попит на нафту.
  • У Китаї доходи бюджету впали на 0,3% за перше півріччя, що підтверджує уповільнення економіки.

Нові джерела постачання на горизонті

  • Очікується зростання експорту нафти з Венесуели більш ніж на 200 тис. барелів/день після послаблення санкцій для Chevron.
  • Іран веде переговори з ЄС, що може призвести до збільшення експорту нафти.
  • Ці кроки можуть посилити пропозицію важкої нафти на ринку.

Активність ОПЕК+ і позиція росії

  • Очікується, що ОПЕК+ підвищить видобуток, аби відновити частку ринку на фоні літнього попиту.
  • Експорт росії із західних портів у серпні складе 1,77 млн барелів/день, що менше, ніж у липні (1,93 млн барелів/день).

Падіння бурової активності у США

  • Кількість нафтових і газових бурових установок зменшується 12-й раз за останні 13 тижнів.
  • Це може обмежити внутрішнє зростання видобутку у США найближчим часом.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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