Ціни на нафту знижуються через побоювання щодо економіки США і Китаю

Упродовж останнього тижня липня 2025 року світові ціни на нафту знизилися до мінімумів за три тижні через негативні економічні сигнали з США та Китаю, а також очікуване зростання пропозиції з боку санкційних країн.
Падіння цін на тлі слабкої економіки
- Brent подешевшав на 0,74 $, або 1,1%, до 68,44 $/барель.
- WTI впав на 0,87 $, або 1,3%, до 65,16 $/барель.
- Це найнижчі рівні з 4 липня для Brent і 30 червня для WTI.
- За тиждень: Brent знизився на 1%, WTI — на 3%.
США і Китай викликають занепокоєння
- У США знижуються замовлення на капітальні товари, що свідчить про уповільнення інвестиційної активності.
- Президент Трамп зустрівся з головою ФРС Пауеллом, сподіваючись на зниження ставок, що може пожвавити попит на нафту.
- У Китаї доходи бюджету впали на 0,3% за перше півріччя, що підтверджує уповільнення економіки.
Нові джерела постачання на горизонті
- Очікується зростання експорту нафти з Венесуели більш ніж на 200 тис. барелів/день після послаблення санкцій для Chevron.
- Іран веде переговори з ЄС, що може призвести до збільшення експорту нафти.
- Ці кроки можуть посилити пропозицію важкої нафти на ринку.
Активність ОПЕК+ і позиція росії
- Очікується, що ОПЕК+ підвищить видобуток, аби відновити частку ринку на фоні літнього попиту.
- Експорт росії із західних портів у серпні складе 1,77 млн барелів/день, що менше, ніж у липні (1,93 млн барелів/день).
Падіння бурової активності у США
- Кількість нафтових і газових бурових установок зменшується 12-й раз за останні 13 тижнів.
- Це може обмежити внутрішнє зростання видобутку у США найближчим часом.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters