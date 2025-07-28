Ринок дизелю готується до потрясінь: санкції ЄС перекроюють глобальні маршрути постачання

Нові санкції ЄС щодо пального, виготовленого з російської нафти, запускають ефект доміно у глобальній структурі постачання дизелю. Під заборону потрапляють навіть партії з третіх країн, що використовують сировину російського походження. Це спричинить перерозподіл логістики, ріст фрахтів і дефіцит ресурсу, попри нинішню м’яку реакцію ринку.
Фундаментальні зрушення на ринку дизелю
- Санкції з 2026 року: ЄС забороняє імпорт дизелю та газойлю з третіх країн (Індія, Туреччина), якщо той виготовлено з російської сировини.
- До 20% постачань під загрозою: Саме таку частку дизельного імпорту до ЄС можуть втратити через нові правила.
- Низькі запаси: Рівень запасів у хабах ARA, Сінгапурі та на узбережжі Мексиканської затоки США – на 20% нижче десятирічних сезонних середніх значень.
Вплив на цінові очікування та логістику
- М’яка реакція ринку оманлива: Незначне послаблення crack spread на ICE не відповідає глибині структурної загрози.
- Ререйтинґ логістики: Перенаправлення постачань із Індії та Туреччини дестабілізує баланс у Середземномор’ї, посилюючи конкуренцію за «чисті» вантажі.
- Фрахти зростатимуть: Попит на compliant‑вантажі з несанкціонованим походженням посилить тиск на логістичні витрати.
Наслідки для переробників і джерел постачання
- Вигода для Перської затоки: Саудівська Аравія та ОАЕ виграють від переорієнтації попиту ЄС, оскільки їхня сировина не має російського походження.
- Стійкі маржі до 2026 року: На думку аналітиків S&P Global, прибутковість нафтопереробки залишатиметься високою через зниження виходу дизелю зі світлих сортів нафти.
- Тиск на частину переробників: Деякі компанії можуть втратити маржу або змінити стратегії постачання, аби оминути обмеження.
Регуляторна невизначеність
- Реальний контроль – під питанням: Як і в попередніх пакетах санкцій, ефективність контролю за дотриманням нових правил залишається невизначеною.
- Стимулювання тіньових схем: Ризик появи нових шляхів маскування походження зростає.
Висновки
- Ціни можуть зреагувати із запізненням: Потенціал зростання закладено у фундаментальних факторах, попри сьогоднішню стабільність котирувань.
- Європейські споживачі ризикують: Через санкції та нестачу запасів в АРА-хабах, ринок ЄС стає вразливим до будь-яких додаткових потрясінь.
- Зростають логістичні витрати: Перерозподіл маршрутів і зниження обсягу compliant-сировини посилюють тиск на фрахтові ставки та кінцеві ціни.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com