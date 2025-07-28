Ринок дизелю готується до потрясінь: санкції ЄС перекроюють глобальні маршрути постачання

Обновлено: Июль 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Ринок дизелю готується до потрясінь: санкції ЄС перекроюють глобальні маршрути постачання

Нові санкції ЄС щодо пального, виготовленого з російської нафти, запускають ефект доміно у глобальній структурі постачання дизелю. Під заборону потрапляють навіть партії з третіх країн, що використовують сировину російського походження. Це спричинить перерозподіл логістики, ріст фрахтів і дефіцит ресурсу, попри нинішню м’яку реакцію ринку.

Фундаментальні зрушення на ринку дизелю

  • Санкції з 2026 року: ЄС забороняє імпорт дизелю та газойлю з третіх країн (Індія, Туреччина), якщо той виготовлено з російської сировини.
  • До 20% постачань під загрозою: Саме таку частку дизельного імпорту до ЄС можуть втратити через нові правила.
  • Низькі запаси: Рівень запасів у хабах ARA, Сінгапурі та на узбережжі Мексиканської затоки США – на 20% нижче десятирічних сезонних середніх значень.

Вплив на цінові очікування та логістику

  • М’яка реакція ринку оманлива: Незначне послаблення crack spread на ICE не відповідає глибині структурної загрози.
  • Ререйтинґ логістики: Перенаправлення постачань із Індії та Туреччини дестабілізує баланс у Середземномор’ї, посилюючи конкуренцію за «чисті» вантажі.
  • Фрахти зростатимуть: Попит на compliant‑вантажі з несанкціонованим походженням посилить тиск на логістичні витрати.

Наслідки для переробників і джерел постачання

  • Вигода для Перської затоки: Саудівська Аравія та ОАЕ виграють від переорієнтації попиту ЄС, оскільки їхня сировина не має російського походження.
  • Стійкі маржі до 2026 року: На думку аналітиків S&P Global, прибутковість нафтопереробки залишатиметься високою через зниження виходу дизелю зі світлих сортів нафти.
  • Тиск на частину переробників: Деякі компанії можуть втратити маржу або змінити стратегії постачання, аби оминути обмеження.

Регуляторна невизначеність

  • Реальний контроль – під питанням: Як і в попередніх пакетах санкцій, ефективність контролю за дотриманням нових правил залишається невизначеною.
  • Стимулювання тіньових схем: Ризик появи нових шляхів маскування походження зростає.

Висновки

  • Ціни можуть зреагувати із запізненням: Потенціал зростання закладено у фундаментальних факторах, попри сьогоднішню стабільність котирувань.
  • Європейські споживачі ризикують: Через санкції та нестачу запасів в АРА-хабах, ринок ЄС стає вразливим до будь-яких додаткових потрясінь.
  • Зростають логістичні витрати: Перерозподіл маршрутів і зниження обсягу compliant-сировини посилюють тиск на фрахтові ставки та кінцеві ціни.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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