ARA: запаси бензину на мінімумі року, фундаментальні сигнали до зміни ринку

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

ARA: запаси бензину на мінімумі року, фундаментальні сигнали до зміни ринку

Обсяги незалежно збережених нафтопродуктів у хабі Амстердам–Роттердам–Антверпен (ARA) впали на 2 % за тиждень до 5,97 млн тонн. Основною причиною стала активна зовнішня торгівля бензином — обсяги експорту до США та Канади суттєво скоротили запаси бензину до найнижчого рівня у 2025 році.

СТАН ЗАПАСІВ І ПРОГНОЗИ

  • Загальний обсяг запасів ARA на 23 квітня: 5,97 млн т (мінус 117 тис. т або –1,9 % за тиждень)

1. Бензин: фундаментальна нестача

  • Запаси: 1,275 млн т (–110 тис. т або –7,9 % за тиждень)
  • Причина: зростання експорту до США та Канади
  • Наслідок: досягнення мінімального рівня запасів у 2025 році
  • Прогноз: попри сезонне зростання попиту, можливе зростання цін у разі збереження активного експорту

2. Нафта-напівпродукт (нафта нафтового походження)

  • Запаси: 479 тис. т (–34 тис. т або –6,6 %)
  • Фактор дефіциту: обмежена пропозиція в Німеччині
  • Фактор попиту: високий попит із боку нафтохімічної промисловості

3. Газойль і авіаційне пальне: компенсуючий імпорт

  • Газойль: 2,205 млн т (+49 тис. т або +2,3 %)
  • Jet fuel: 852 тис. т (+6 тис. т або +0,7 %)
  • Фактор росту: обсяги імпорту перевищили експорт
  • Імпорт відіграв стабілізаційну роль на фоні загального зниження запасів

4. Мазут: негативна динаміка

  • Запаси: 1,161 млн т (–28 тис. т або –2,4 %)
  • Тенденція: поступове зниження попиту або активізація експортних потоків

5. Логістика: підвищення рівня води на Рейні

  • Фактор: підвищення водності Рейну
  • Наслідок: активізація баржових перевезень з ARA, що прискорило вивезення всіх видів пального

6. Висновки:

  • Різке зменшення запасів бензину в ARA хабі створює передумови для зростання цін на фоні глобального попиту
  • Високий попит на нафтохімію та логістичні полегшення підсилюють вивіз нафтопродуктів
  • Зростання імпорту газойлю та авіаційного пального свідчить про гнучкість ринку, але не перекриває ризиків дефіциту
  • Фундаментальні сигнали: попри ситуативні коливання, ринок залишається чутливим до змін логістики та зовнішнього попиту

Джерело: Terminal

За матеріалами: argusmedia.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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