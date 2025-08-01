ARA: запаси бензину на мінімумі року, фундаментальні сигнали до зміни ринку

Обсяги незалежно збережених нафтопродуктів у хабі Амстердам–Роттердам–Антверпен (ARA) впали на 2 % за тиждень до 5,97 млн тонн. Основною причиною стала активна зовнішня торгівля бензином — обсяги експорту до США та Канади суттєво скоротили запаси бензину до найнижчого рівня у 2025 році.
СТАН ЗАПАСІВ І ПРОГНОЗИ
- Загальний обсяг запасів ARA на 23 квітня: 5,97 млн т (мінус 117 тис. т або –1,9 % за тиждень)
1. Бензин: фундаментальна нестача
- Запаси: 1,275 млн т (–110 тис. т або –7,9 % за тиждень)
- Причина: зростання експорту до США та Канади
- Наслідок: досягнення мінімального рівня запасів у 2025 році
- Прогноз: попри сезонне зростання попиту, можливе зростання цін у разі збереження активного експорту
2. Нафта-напівпродукт (нафта нафтового походження)
- Запаси: 479 тис. т (–34 тис. т або –6,6 %)
- Фактор дефіциту: обмежена пропозиція в Німеччині
- Фактор попиту: високий попит із боку нафтохімічної промисловості
3. Газойль і авіаційне пальне: компенсуючий імпорт
- Газойль: 2,205 млн т (+49 тис. т або +2,3 %)
- Jet fuel: 852 тис. т (+6 тис. т або +0,7 %)
- Фактор росту: обсяги імпорту перевищили експорт
- Імпорт відіграв стабілізаційну роль на фоні загального зниження запасів
4. Мазут: негативна динаміка
- Запаси: 1,161 млн т (–28 тис. т або –2,4 %)
- Тенденція: поступове зниження попиту або активізація експортних потоків
5. Логістика: підвищення рівня води на Рейні
- Фактор: підвищення водності Рейну
- Наслідок: активізація баржових перевезень з ARA, що прискорило вивезення всіх видів пального
6. Висновки:
- Різке зменшення запасів бензину в ARA хабі створює передумови для зростання цін на фоні глобального попиту
- Високий попит на нафтохімію та логістичні полегшення підсилюють вивіз нафтопродуктів
- Зростання імпорту газойлю та авіаційного пального свідчить про гнучкість ринку, але не перекриває ризиків дефіциту
- Фундаментальні сигнали: попри ситуативні коливання, ринок залишається чутливим до змін логістики та зовнішнього попиту
Джерело: Terminal
За матеріалами: argusmedia.com