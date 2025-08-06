Європа збільшує споживання природного газу попри високу ціну

У першій половині 2025 року споживання природного газу в країнах OECD Європи зросло на 6,5% р/р, або на 15 млрд кубометрів. Основним рушієм стало холодне перше півріччя та низьке виробництво відновлюваної енергії, що підвищило попит у секторі електрогенерації. Водночас споживання в промисловості знизилося через високі ціни. За рік очікується загальне зростання попиту на газ майже на 3%, але в 2026 році прогнозується спад на 2%.
Динаміка споживання природного газу в Європі
Загальні обсяги споживання в H1 2025
- +6,5% р/р або +15 млрд м³ — приріст загального попиту на природний газ у країнах OECD Європи.
- Найбільше зростання відбулося в I кварталі — попит зріс на 9% р/р через холодну зиму та дефіцит відновлюваної енергії.
- У II кварталі динаміка сповільнилась — зростання нижче 2% р/р.
Сектор електрогенерації (gas-to-power)
- Зростання споживання на 20% р/р або на 12 млрд м³.
- Причина — зниження виробництва вітрової енергії на 8% та гідроенергії на майже 12%.
- Газові ТЕС відіграли ключову роль у забезпеченні стабільності енергосистем під час дефіциту ВДЕ.
Будівлі та теплове навантаження
- Споживання в мережах розподілу зросло на 4,5% р/р або майже 5 млрд м³, зосереджене в I кварталі.
- Кількість heating degree days у Q1 зросла на понад 10% р/р, підвищивши попит на опалення.
- У II кварталі попит у будівлях трохи знизився через теплішу весну.
Промисловість
- Зниження споживання природного газу на 2% р/р у H1 2025 через високі ціни.
- -3% р/р — у Бельгії, -6% — у Франції та Іспанії, -10% — у Нідерландах.
- Скорочення зосереджене в переробній і добривній галузях.
Прогноз на 2025–2026 роки
- У 2025 році очікується зростання попиту на природний газ майже на 3%.
- У секторі електрогенерації — приріст на майже 8%, попри розширення ВДЕ.
- Попит у будівлях зросте, якщо зима буде в межах середніх температурних норм.
- Водночас споживання в промисловості продовжить падати через дорогий газ.
- У 2026 році очікується загальне зниження попиту на 2% через ефект зростання виробництва відновлюваної енергії.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA