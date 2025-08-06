Європа збільшує споживання природного газу попри високу ціну

Обновлено: Август 06, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Європа збільшує споживання природного газу попри високу ціну

У першій половині 2025 року споживання природного газу в країнах OECD Європи зросло на 6,5% р/р, або на 15 млрд кубометрів. Основним рушієм стало холодне перше півріччя та низьке виробництво відновлюваної енергії, що підвищило попит у секторі електрогенерації. Водночас споживання в промисловості знизилося через високі ціни. За рік очікується загальне зростання попиту на газ майже на 3%, але в 2026 році прогнозується спад на 2%.

Динаміка споживання природного газу в Європі

Загальні обсяги споживання в H1 2025

  • +6,5% р/р або +15 млрд м³ — приріст загального попиту на природний газ у країнах OECD Європи.
  • Найбільше зростання відбулося в I кварталі — попит зріс на 9% р/р через холодну зиму та дефіцит відновлюваної енергії.
  • У II кварталі динаміка сповільнилась — зростання нижче 2% р/р.

Сектор електрогенерації (gas-to-power)

  • Зростання споживання на 20% р/р або на 12 млрд м³.
  • Причина — зниження виробництва вітрової енергії на 8% та гідроенергії на майже 12%.
  • Газові ТЕС відіграли ключову роль у забезпеченні стабільності енергосистем під час дефіциту ВДЕ.

Будівлі та теплове навантаження

  • Споживання в мережах розподілу зросло на 4,5% р/р або майже 5 млрд м³, зосереджене в I кварталі.
  • Кількість heating degree days у Q1 зросла на понад 10% р/р, підвищивши попит на опалення.
  • У II кварталі попит у будівлях трохи знизився через теплішу весну.

Промисловість

  • Зниження споживання природного газу на 2% р/р у H1 2025 через високі ціни.
  • -3% р/р — у Бельгії, -6% — у Франції та Іспанії, -10% — у Нідерландах.
  • Скорочення зосереджене в переробній і добривній галузях.

Прогноз на 2025–2026 роки

  • У 2025 році очікується зростання попиту на природний газ майже на 3%.
  • У секторі електрогенерації — приріст на майже 8%, попри розширення ВДЕ.
  • Попит у будівлях зросте, якщо зима буде в межах середніх температурних норм.
  • Водночас споживання в промисловості продовжить падати через дорогий газ.
  • У 2026 році очікується загальне зниження попиту на 2% через ефект зростання виробництва відновлюваної енергії.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

Замовити звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 2231)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: