Світовий попит на газ сповільнюється попри локальні сплески

Обновлено: Август 06, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Світовий попит на газ сповільнюється попри локальні сплески

У першій половині 2025 року світовий попит на природний газ демонструє сповільнення зростання на фоні високих цін, геополітичної напруги й зменшення промислового споживання в Азії. Водночас у Європі й Північній Америці зафіксовано підвищене споживання, зокрема через холодний початок року. Загалом прогноз на 2025 рік залишається стриманим, однак у 2026 році очікується відновлення активного зростання.

Динаміка глобального ринку природного газу

1. Загальна картина першого півріччя 2025 року

  • Світове споживання зросло лише на 1%, що становить менше 20 млрд м³ у річному вимірі.
  • Основний приріст припав на Європу та Північну Америку, тоді як у Азії споживання залишалося стабільним або падало.
  • Причини сповільнення: високі ціни на газ, економічна невизначеність, обмежена пропозиція.

2. Європа: стабілізатор глобального попиту

  • Газове споживання в країнах ОЕСР Європи зросло на 6,5% або 15 млрд м³.
  • 80% приросту забезпечено електроенергетичним сектором на тлі зниження генерації з відновлюваних джерел.
  • Інтенсивне закачування у сховища також посилило фундаментальні обмеження на ринку.

3. Північна Америка: вплив погоди

  • Загальне зростання склало майже 2,5%, головним чином у I кварталі.
  • Холодна зима в Канаді та США збільшила потреби в опаленні приміщень.
  • У II кварталі попит незначно зменшився порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

4. Азія: слабка ланка ринку

  • У регіоні Азійсько-Тихоокеанського регіону попит знизився на 1,5%.
  • Китай скоротив споживання на 1%, а Індія — на 7% (січень–травень), через спад у промисловості й нафтопереробці.
  • Імпорт LNG у Китай впав на 21%, у Японії споживання знизилося на 5,5% через збільшення атомної генерації.
  • Корея навпаки показала зростання на 3% у першому кварталі.

5. Центральна і Південна Америка: зростання на фоні зниження імпорту

  • Загальне зростання попиту склало приблизно 2% або 1 млрд м³.
  • Основними рушіями стали Аргентина (+7%) та Бразилія (+10%).
  • Водночас імпорт LNG у регіон впав на 13%, завдяки зростанню власного видобутку.

6. Євразія: сезонний спад

  • Споживання зменшилося на 2%, переважно через аномально м’яку зиму в росії.
  • Виробництво природного газу в росії скоротилося на 3% або 10 млрд м³ (січень–травень 2025).

7. Прогноз на 2025 рік

  • Очікуване зростання світового попиту — близько 1,3%.
  • Пропозиція LNG має зрости на 5,5% або 30 млрд м³.
  • Ризики: зупинка транзиту російського газу через Україну, зростання попиту на закачування в ЄС, можливі сплески цін через геополітику.

8. Прогноз на 2026 рік

  • Світове споживання газу може зрости на 2% — новий рекордний рівень.
  • Пропозиція LNG збільшиться на 7% або 40 млрд м³, за рахунок Канади, Катару та США.
  • Азія-Тихоокеанський регіон забезпечить понад 50% приросту.
  • У Європі попит знизиться на 2% через розширення відновлюваної енергетики.
  • Центральна і Південна Америка демонструватимуть стабільне або незначне зниження.
  • Африка та Близький Схід — зростання попиту на 3,5%.
  • Попередження: усі прогнози мають високу ступінь невизначеності через геополітичну ситуацію та макроекономіку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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