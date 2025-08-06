Світовий попит на газ сповільнюється попри локальні сплески

У першій половині 2025 року світовий попит на природний газ демонструє сповільнення зростання на фоні високих цін, геополітичної напруги й зменшення промислового споживання в Азії. Водночас у Європі й Північній Америці зафіксовано підвищене споживання, зокрема через холодний початок року. Загалом прогноз на 2025 рік залишається стриманим, однак у 2026 році очікується відновлення активного зростання.
Динаміка глобального ринку природного газу
1. Загальна картина першого півріччя 2025 року
- Світове споживання зросло лише на 1%, що становить менше 20 млрд м³ у річному вимірі.
- Основний приріст припав на Європу та Північну Америку, тоді як у Азії споживання залишалося стабільним або падало.
- Причини сповільнення: високі ціни на газ, економічна невизначеність, обмежена пропозиція.
2. Європа: стабілізатор глобального попиту
- Газове споживання в країнах ОЕСР Європи зросло на 6,5% або 15 млрд м³.
- 80% приросту забезпечено електроенергетичним сектором на тлі зниження генерації з відновлюваних джерел.
- Інтенсивне закачування у сховища також посилило фундаментальні обмеження на ринку.
3. Північна Америка: вплив погоди
- Загальне зростання склало майже 2,5%, головним чином у I кварталі.
- Холодна зима в Канаді та США збільшила потреби в опаленні приміщень.
- У II кварталі попит незначно зменшився порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
4. Азія: слабка ланка ринку
- У регіоні Азійсько-Тихоокеанського регіону попит знизився на 1,5%.
- Китай скоротив споживання на 1%, а Індія — на 7% (січень–травень), через спад у промисловості й нафтопереробці.
- Імпорт LNG у Китай впав на 21%, у Японії споживання знизилося на 5,5% через збільшення атомної генерації.
- Корея навпаки показала зростання на 3% у першому кварталі.
5. Центральна і Південна Америка: зростання на фоні зниження імпорту
- Загальне зростання попиту склало приблизно 2% або 1 млрд м³.
- Основними рушіями стали Аргентина (+7%) та Бразилія (+10%).
- Водночас імпорт LNG у регіон впав на 13%, завдяки зростанню власного видобутку.
6. Євразія: сезонний спад
- Споживання зменшилося на 2%, переважно через аномально м’яку зиму в росії.
- Виробництво природного газу в росії скоротилося на 3% або 10 млрд м³ (січень–травень 2025).
7. Прогноз на 2025 рік
- Очікуване зростання світового попиту — близько 1,3%.
- Пропозиція LNG має зрости на 5,5% або 30 млрд м³.
- Ризики: зупинка транзиту російського газу через Україну, зростання попиту на закачування в ЄС, можливі сплески цін через геополітику.
8. Прогноз на 2026 рік
- Світове споживання газу може зрости на 2% — новий рекордний рівень.
- Пропозиція LNG збільшиться на 7% або 40 млрд м³, за рахунок Канади, Катару та США.
- Азія-Тихоокеанський регіон забезпечить понад 50% приросту.
- У Європі попит знизиться на 2% через розширення відновлюваної енергетики.
- Центральна і Південна Америка демонструватимуть стабільне або незначне зниження.
- Африка та Близький Схід — зростання попиту на 3,5%.
- Попередження: усі прогнози мають високу ступінь невизначеності через геополітичну ситуацію та макроекономіку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA