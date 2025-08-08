Нове посилення санкцій проти Росії та вплив на ринок нафти

7 серпня 2025 року Сенат США оголосив про введення нових санкцій проти Російської Федерації. Зокрема, сенатори Лінсі Грем і Річард Блументал анонсували запровадження вторинних санкцій для країн, які продовжують закуповувати російську нафту. Ці заходи включатимуть обмеження для великих покупців, таких як Китай та Індія, що складають 70% від загальних продажів Росії.

Про це йдеться в інтерв’ю з Нью -Йоркським політиком Борисом Пінкусом.

Основні моменти нових санкцій

  • Запровадження вторинних санкцій: Сенат США вводить штрафи для країн, що купують нафту та газ у Росії, а також інші енергетичні ресурси, включаючи Китай і Індію. Прогнозується, що це може спричинити скорочення постачання російської нафти на ринок.
  • Чіткі терміни запровадження: Нові санкції набудуть чинності вже в найближчі дні, а найближчим часом Сенат має розглянути законопроект, що закріплює ці санкції на законодавчому рівні.
  • Зміна підходу США: Сенат вирішив жорстко реагувати на політику Дональда Трампа щодо Росії, розкритикуючи його пасивну позицію, яка, на їхню думку, сприяла подальшій агресії з боку Кремля.

Вплив санкцій на ринок нафти

  • Зростання цін на нафту: Запровадження санкцій, які обмежують постачання російської нафти, спричинить дефіцит нафти на глобальних ринках. Це неминуче призведе до збільшення цін на нафту, зокрема на марки Brent і WTI. Очікується, що ціни можуть зрости на 10-15% до кінця року.
  • Інші країни-виробники нафти: У разі скорочення поставок з Росії, країни ОПЕК можуть намагатися компенсувати цей дефіцит, однак це може призвести до зростання цін внаслідок збільшеного попиту.
  • Залежність від китайських і індійських покупців: Китай і Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти, але нові санкції змусить їх шукати альтернативи або ж піддасть їх економіку додатковим тарифам на імпорт, що також може вплинути на ринки нафти.

Реакція Трампа та його політика

  • Протистояння в Конгресі: Трамп не підтримує жорстке посилення санкцій і вважає, що переговори з Росією все ще можливі. Однак під тиском сенаторів, що підтримують санкції, його можливості в цьому питанні обмежені.
  • Вплив на енергетичну політику США: Трамп опинився під тиском не тільки у зовнішній політиці, але й у внутрішній — санкції можуть призвести до зростання цін на енергоносії в США, що вже сьогодні стає основним питанням для американців.
  • Перехід до альтернативних постачальників: Вплив санкцій також надасть можливість для альтернативних постачальників нафти та енергоресурсів, зокрема з США та ОПЕК, проте, для повного компенсування обсягів постачання Росії знадобиться час.

Можливий сценарій для ринку нафти 

  • Вплив на ціни на нафту: У найближчі місяці очікується зростання цін на нафту внаслідок зменшення постачання з Росії. Якщо санкції будуть успішно реалізовані, ціни на нафту можуть зрости на 10-15% до кінця року. Це створить додатковий тиск на ринок енергоресурсів.
  • Перехід до альтернативних постачальників: Інші країни-виробники нафти, зокрема США і Саудівська Аравія, можуть збільшити видобуток, щоб компенсувати нестачу російських поставок. Проте, зважаючи на політичні напруження і логістичні труднощі, цей процес буде поступовим.
  • Вплив на Україну та Європу: Санкції США можуть спричинити додаткове підвищення цін на нафту в Європі, де ринок вже відчуває вплив від інших політичних факторів. Україна, яка є важливим споживачем енергоносіїв, може зіткнутися з новими викликами у вигляді підвищення цін на пальне.

Джерело: Terminal

За матеріалами: СЧАСТЛИВАЯ (адаптовано)

