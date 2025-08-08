Середні роздрібні ціни на бензин у Mid-Hudson Valley демонструють змішані тенденції

Минулого тижня середні роздрібні ціни на бензин у регіоні Mid-Hudson Valley змінювалися нерівномірно: у більшості округів зафіксовано зниження, але в окремих — незначне зростання. Короткостроково ситуація відображає вплив коливань нафтових котирувань та рішень ОПЕК+, тоді як у довшій перспективі тренд залишається знижувальним порівняно з попередніми роками.
Аналіз цін Mid-Hudson Valley
- Округ Ulster: падіння на 6 центів до $3.08/галон, що також на 6 центів нижче, ніж місяць тому.
- Округ Dutchess: зростання на 1 цент до $3.201/галон, що на 0,9 цента вище за рівень місяць тому.
- Округ Greene: падіння на 3,2 цента до $3.021/галон, але це на 12,9 цента вище, ніж місяць тому.
- Округ Columbia: зростання на 1,7 цента до $3.17/галон, що на 2,9 цента нижче за показник місяць тому.
Динаміка середніх цін у Нью-Йорку та США
- Середня ціна у штаті Нью-Йорк: зростання на 0,6 цента до $3.13/галон, що на 1,5 цента нижче, ніж місяць тому, і на 40,8 цента нижче, ніж рік тому.
- Середня ціна по США: зростання на 1,2 цента до $3.11/галон, на 1,3 цента вище за рівень місяць тому та на 32,8 цента нижче, ніж рік тому.
Фактори впливу
«Це був ще один відносно спокійний тиждень на АЗС, із національним середнім показником, що підвищився другий тиждень поспіль. Ціни на нафту короткочасно досягли $70 за барель, але знизилися наприкінці тижня після новин, що ОПЕК+ знову збільшить видобуток у вересні. Відновлення видобутку до рівнів 2023 року та економічні побоювання через слабкий звіт з ринку праці й загрози нових тарифів можуть створити передумови для подальшого зниження цін на бензин найближчими тижнями», — зазначив Патрік Де Хаан, керівник з аналізу нафтопродуктів GasBuddy.
Історичні середні роздрібні ціни на бензин у штаті Нью-Йорк (4 серпня)
- 2024 рік: $3.54/галон
- 2023 рік: $3.86/галон
- 2022 рік: $4.42/галон
- 2021 рік: $3.21/галон
- 2020 рік: $2.26/галон
Висновки:
Короткостроково коливання цін у Mid-Hudson Valley зумовлені балансом попиту та пропозиції у межах окремих округів та коливаннями нафтових котирувань. Довгостроково тренд демонструє зниження роздрібних цін порівняно з попередніми роками, що частково пояснюється відновленням видобутку ОПЕК+ і слабшими макроекономічними показниками. У найближчі тижні можливе подальше зниження цін за умови збереження тиску на нафтові котирування.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Daily Freeman