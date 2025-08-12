Helion Energy розпочала будівництво ядерного енергоблоку для живлення дата-центрів Microsoft

Helion Energy розпочала будівництво ядерного енергоблоку для живлення дата-центрів Microsoft

Helion Energy, стартап, підтриманий Самом Альтманом (OpenAI) та венчурним підрозділом SoftBank, розпочав будівництво ядерного енергоблоку в Малага, штат Вашингтон, який має забезпечити електроенергією дата-центри Microsoft з 2028 року. Компанія планує використати наявну інфраструктуру електромереж поблизу гідроелектростанції Rock Island Dam. Проєкт Orion стане наступним кроком після прототипу Polaris, розташованого в Еверетті, і буде безпосередньо підключений до енергосистеми штату.

Helion Energy на шляху термоядерного синтезу

Енергетичний прорив Helion Energy

  • Локація: Малага, штат Вашингтон, уздовж річки Колумбія, з доступом до інфраструктури мережі Rock Island Dam.
  • Строки: Початок будівництва — 2025 рік, старт постачання електроенергії для Microsoft — 2028 рік.
  • Технологія: Ядерний синтез — з’єднання атомів для виробництва енергії без значних викидів парникових газів та без утворення великої кількості довгоживучих радіоактивних відходів.
  • Поточний стан: Роботи стартували, але компанії ще потрібно отримати фінальні дозволи уряду штату Вашингтон.
  • Прототип: Polaris (Еверетт, Вашингтон) — виробництво компонентів для нового реактора Orion.
  • Підключення: Orion буде інтегровано до основних енергомереж штату, з доступом безпосередньо до живлення дата-центрів Microsoft.

Стратегія та бачення

  • Microsoft вважає, що ядерна енергетика має бути частиною комплексу джерел енергії з нульовими викидами вуглецю.
  • Компанія має угоди на купівлю енергії з традиційних атомних електростанцій, але ядерний синтез розглядає як довгострокову інвестицію.
  • Мелані Накаґава, директорка з питань сталого розвитку Microsoft:

    «За останні три-чотири роки ми бачимо, як різні компанії, включаючи Helion, досягають важливих етапів. Є значний оптимізм, що цього десятиліття ядерний синтез може стати реальністю»

Виклики та перспективи

  • Попри мільярдні інвестиції, досі немає стабільного способу виробляти більше енергії від синтезу, ніж витрачається на його підтримку.
  • Helion продовжує працювати над підвищенням ефективності реакції на базі прототипу Polaris.
  • Підключення Orion до тієї ж мережі, що й дата-центри Microsoft, дозволить мінімізувати втрати енергії при передачі.

Джерело: Terminal (адаптовано)

За матеріалами: Reuters

