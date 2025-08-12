Індійський курс на етанол підриває план самозабезпечення рослинними оліями

Індійський курс на етанол підриває план самозабезпечення рослинними оліями

Індія, прагнучи збільшити виробництво етанолу та досягти 20% домішки біопалива у бензині, активно використовує кукурудзу та рис. Це призводить до зростання виробництва побічного продукту — DDGS, який витісняє олійні шроти з ринку кормів, знижує ціни на олійні культури та змушує фермерів відмовлятися від вирощування сої та арахісу на користь зернових. У результаті країна ризикує ще більше збільшити імпорт рослинних олій, який уже перевищує 16 млн тонн на рік.

Індія планує підняти рівень змішування етанолу з бензином до 20%

Вплив етанольної програми на аграрний сектор

  • Рекордні врожаї кукурудзи та рису дозволили Індії розширити виробництво етанолу, піднявши рівень змішування з бензином до 20% у 2025 році (проти 12% два роки тому).
  • Виробництво DDGS зросло у 13 разів за два роки, досягнувши 5,5 млн тонн у 2025 році.
  • DDGS замінює традиційні олійні шроти в кормах завдяки нижчій ціні, що знижує попит на соєві та арахісові шроти.
  • Посівні площі під олійними культурами скоротилися на 4% станом на 8 серпня 2025 року, тоді як площі під кукурудзою зросли на 10,5%, до рекордного рівня.

Реакція фермерів

  • Фермери, зокрема в штаті Махараштра, переходять з сої на кукурудзу через вищі ціни та додаткові переваги — використання стебел кукурудзи як корму для худоби.

  • «Ціни на сою були надто низькі, і я не міг покрити витрати останні два роки. Минулого року кукурудза показала кращі результати, тож я вирішив збільшити її посіви», — фермер Мадхукара Лондхе.

Ризики для продовольчої безпеки та імпорту

  • Індія витратила понад $17 млрд на імпорт рослинних олій у 2024 році, закупивши 16 млн тонн (проти 4,4 млн тонн 20 років тому).
  • Споживання олій зростає на 3–4% щорічно через попит на смажені продукти та солодощі.
  • План уряду — підвищити внутрішнє виробництво олій до 25,45 млн тонн до 2030–31 років, щоб покривати 72% попиту, — опиняється під загрозою через DDGS.
  • Прогноз: імпорт може перевищити 20 млн тонн за 6–7 років, що створить додатковий тиск на світові ціни.

Міжнародний контекст і торгівля

  • Індія експортує надлишок олійних шротів до Південної Кореї, В’єтнаму, Таїланду, Бангладешу, але конкуренція зростає через переорієнтацію імпортерів на США.
  • Експорт DDGS у 2024 році зріс до 354 110 тонн проти лише 16 556 тонн у 2022 році. Основні напрямки — Бангладеш та В’єтнам.
  • Переробники та винокурні просять уряд надати стимули для експорту шротів і DDGS.

Висновки

  • Перекіс у бік виробництва етанолу з кукурудзи та рису знижує конкурентоздатність олійних культур в Індії.
  • Надлишок DDGS тисне на ринок кормів, витісняючи олійні шроти та знижуючи рентабельність вирощування сої й арахісу.
  • Ризик зростання імпорту рослинних олій може посилити залежність країни від зовнішніх постачань і підштовхнути світові ціни вгору.
  • Без вирішення проблеми збуту надлишків DDGS збільшення внутрішнього виробництва олійних культур буде складним.

Джерело: Terminal (адаптовано)

За матеріалами: Reuters

Автор:

