Китайські нафтопереробники зазнають збитків через надлишкові потужності та цінові війни

Обновлено: Август 14, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Китайські нафтопереробники зазнають збитків через надлишкові потужності та цінові війни

У першому півріччі 2025 року збитки нафтопереробного та нафтохімічного секторів Китаю зросли на 8,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Причиною стали надлишкові виробничі потужності та цінові війни, що посилюють конкуренцію та зменшують прибутковість.

Цінові війни та надвиробництво в ключових секторах Китая потребують державного втручання для уникнення довготривалих збитків.

Виклики для галузі

  • Збитки нафтопереробної галузі зросли більш ніж на 1,25 млрд доларів США (9 млрд юанів) у першому півріччі 2025 року порівняно з першим півріччям 2024 року.
  • Сектор страждає від так званої «інволюції» — надмірної та саморуйнівної конкуренції за обмежені ресурси та можливості.
  • Цінові війни охопили не лише нафтопереробку, а й інші галузі, включно зі сталеливарною промисловістю.

Причини падіння прибутковості

  • Надлишкові потужності збігаються зі слабким внутрішнім попитом на паливо.
  • Зростання частки нових енергетичних транспортних засобів (NEV), що не використовують нафтопродукти, зменшує обсяги споживання дорожнього пального.
  • China National Petroleum Corporation (CNPC) ще у квітні визнала, що попит на паливо вже досяг піку.

Наслідки для економіки

  • Нафтопереробники та сталеливарники стали найгіршими за показниками прибутковості серед промислових компаній Китаю.
  • Надлишкові потужності стали проблемою й для інших секторів, зокрема виробництва сонячних панелей та обладнання для вітрової енергетики.
  • Лідерство Китаю у продажах електромобілів та розширенні відновлюваної енергетики супроводжується ціновими війнами в «зелених» галузях.

Висновки

  • Поєднання слабкого попиту та надлишкових потужностей створює стійкий тиск на маржу нафтопереробників.
  • Поширення електромобілів і розвиток ВДЕ мають стратегічний ефект для декарбонізації, але одночасно скорочують споживання традиційного пального.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2303)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: