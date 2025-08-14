Китайські нафтопереробники зазнають збитків через надлишкові потужності та цінові війни

У першому півріччі 2025 року збитки нафтопереробного та нафтохімічного секторів Китаю зросли на 8,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Причиною стали надлишкові виробничі потужності та цінові війни, що посилюють конкуренцію та зменшують прибутковість.
Цінові війни та надвиробництво в ключових секторах Китая потребують державного втручання для уникнення довготривалих збитків.
Виклики для галузі
- Збитки нафтопереробної галузі зросли більш ніж на 1,25 млрд доларів США (9 млрд юанів) у першому півріччі 2025 року порівняно з першим півріччям 2024 року.
- Сектор страждає від так званої «інволюції» — надмірної та саморуйнівної конкуренції за обмежені ресурси та можливості.
- Цінові війни охопили не лише нафтопереробку, а й інші галузі, включно зі сталеливарною промисловістю.
Причини падіння прибутковості
- Надлишкові потужності збігаються зі слабким внутрішнім попитом на паливо.
- Зростання частки нових енергетичних транспортних засобів (NEV), що не використовують нафтопродукти, зменшує обсяги споживання дорожнього пального.
- China National Petroleum Corporation (CNPC) ще у квітні визнала, що попит на паливо вже досяг піку.
Наслідки для економіки
- Нафтопереробники та сталеливарники стали найгіршими за показниками прибутковості серед промислових компаній Китаю.
- Надлишкові потужності стали проблемою й для інших секторів, зокрема виробництва сонячних панелей та обладнання для вітрової енергетики.
- Лідерство Китаю у продажах електромобілів та розширенні відновлюваної енергетики супроводжується ціновими війнами в «зелених» галузях.
Висновки
- Поєднання слабкого попиту та надлишкових потужностей створює стійкий тиск на маржу нафтопереробників.
- Поширення електромобілів і розвиток ВДЕ мають стратегічний ефект для декарбонізації, але одночасно скорочують споживання традиційного пального.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com