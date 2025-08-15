росія продовжує заборону на експорт бензину до кінця вересня

Повна заборона на експорт бензину з росії діятиме до кінця вересня 2025 року. У жовтні обмеження поширюватимуться лише на компанії, що не є виробниками нафтопродуктів. Рішення ухвалено за підсумками засідання штабу з ситуації на внутрішньому ринку нафтопродуктів під головуванням віцепрем’єра Олександра Новака.
Аспекти рішення
- Заборона запроваджена у липні та спочатку діяла до 31 серпня 2025 року.
- У вересні продовжено повну заборону на експорт бензину.
- У жовтні обмеження стосуватимуться лише невиробників нафтопродуктів.
Прогноз
- Експерти вважають, що продовження заборони є логічним через зростання біржових цін та високий сезонний попит.
- За прогнозами, у вересні попит і ціни знизяться.
- Очікується, що у жовтні повна заборона може бути знята.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Vedomosti