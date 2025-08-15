Нафтові ринки під тиском очікувань саміту та планів ОПЕК

Світові ф’ючерси на нафту та бензин завершують тиждень у мінусі, попри тимчасове зростання цін на дистиляти. Ринки перебувають у стані невизначеності через очікувані результати зустрічі на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та президентом росії Володимиром Путіним, а також на тлі планів ОПЕК і союзників збільшити видобуток у вересні.
Ключові фактори впливу на ринок
- Геополітичний чинник: можливе досягнення угоди щодо війни в Україні може призвести до послаблення санкцій проти російського енергетичного експорту.
- Якщо припинення вогню не буде погоджене, очікується, що Трамп запровадить суворіші санкції, здатні скоротити постачання російської енергії на світові ринки.
- Плани ОПЕК+: у вересні очікується збільшення видобутку, що може посилити профіцит і знизити ціни наприкінці року.
Динаміка котирувань
- WTI (вересневий контракт NYMEX): зниження на 0,42 дол. до $63,54/бар., що на 0,34 дол. нижче рівня 8 серпня.
- WTI (жовтневий контракт): мінус 0,41 дол., до $62,62/бар.
- Brent (жовтень): падіння на 0,38 дол. до $66,46/бар., що на 0,13 дол. нижче тижневої угоди.
- Brent (листопад): зниження на 0,30 дол. до $65,86/бар.
- RBOB (вересень): мінус 0,0185 дол./гал.
- RBOB (жовтень): мінус 0,0137 дол./гал. (перший місяць торгувався на 0,4% вище рівня 8 серпня).
- ULSD (вересень): +0,0201 дол. до $2,2546/гал.
- ULSD (жовтень): +0,0181 дол. до $2,2504/гал.
Ризики та перспективи
- Висока залежність цін від результату переговорів США–росія.
- Потенційне збільшення пропозиції від ОПЕК+ у вересні, що може створити надлишок нафти на ринку.
- Підвищена волатильність ф’ючерсів на бензин та дистиляти, що свідчить про чутливість трейдерів до короткострокових новин.
Джерело: Terminal
За матеріалами: morningstar.com