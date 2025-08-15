Нафтові ринки під тиском очікувань саміту та планів ОПЕК

Обновлено: Август 15, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Нафтові ринки під тиском очікувань саміту та планів ОПЕК

Світові ф’ючерси на нафту та бензин завершують тиждень у мінусі, попри тимчасове зростання цін на дистиляти. Ринки перебувають у стані невизначеності через очікувані результати зустрічі на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та президентом росії Володимиром Путіним, а також на тлі планів ОПЕК і союзників збільшити видобуток у вересні.

Ключові фактори впливу на ринок

  • Геополітичний чинник: можливе досягнення угоди щодо війни в Україні може призвести до послаблення санкцій проти російського енергетичного експорту.
  • Якщо припинення вогню не буде погоджене, очікується, що Трамп запровадить суворіші санкції, здатні скоротити постачання російської енергії на світові ринки.
  • Плани ОПЕК+: у вересні очікується збільшення видобутку, що може посилити профіцит і знизити ціни наприкінці року.

Динаміка котирувань

  • WTI (вересневий контракт NYMEX): зниження на 0,42 дол. до $63,54/бар., що на 0,34 дол. нижче рівня 8 серпня.
  • WTI (жовтневий контракт): мінус 0,41 дол., до $62,62/бар.
  • Brent (жовтень): падіння на 0,38 дол. до $66,46/бар., що на 0,13 дол. нижче тижневої угоди.
  • Brent (листопад): зниження на 0,30 дол. до $65,86/бар.
  • RBOB (вересень): мінус 0,0185 дол./гал.
  • RBOB (жовтень): мінус 0,0137 дол./гал. (перший місяць торгувався на 0,4% вище рівня 8 серпня).
  • ULSD (вересень): +0,0201 дол. до $2,2546/гал.
  • ULSD (жовтень): +0,0181 дол. до $2,2504/гал.

Ризики та перспективи

  • Висока залежність цін від результату переговорів США–росія.
  • Потенційне збільшення пропозиції від ОПЕК+ у вересні, що може створити надлишок нафти на ринку.
  • Підвищена волатильність ф’ючерсів на бензин та дистиляти, що свідчить про чутливість трейдерів до короткострокових новин.

Джерело: Terminal

За матеріалами: morningstar.com

Автор:

(Всего статей: 2306)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: