Енергетичний апетит ChatGPT-5: рекордне споживання та виклики для клімату

Нове покоління ChatGPT-5 споживає до 20 разів більше енергії, ніж перша версія, створюючи серйозні питання щодо прозорості, впливу на навколишнє середовище та зростання тарифів для споживачів. Відсутність обов’язкових стандартів розкриття даних дозволяє технологічним гігантам приховувати масштаби впливу ШІ на енергетику.

ChatGPT-5 ставить нові рекорди енергоспоживання, але детальна інформація залишається закритою.

Енергетичний виклик ШІ

  • Відсутність прозорості: 84% трафіку великих мовних моделей у травні 2025 року припадало на системи без будь-яких екологічних звітів.
  • Оцінки науковців: ChatGPT-5 споживає у 20 разів більше енергії, ніж перша версія, та значно перевищує GPT-4.
  • Порівняння споживання: у 2023 році запит до ChatGPT потребував близько 2 Вт·год, тоді як нині – у середньому понад 18 Вт·год, а іноді до 40 Вт·год на відповідь із 1 000 токенів.

«Мене вражає, що ви можете купити авто і знати, скільки миль на галон воно споживає, але щодня користуємося ШІ без жодних показників ефективності чи викидів. Це має бути пріоритетом для регуляторів», — Саша Луччіоні, кліматична лідерка Hugging Face.

Офіційні та неофіційні дані

  • Гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив про 0,34 Вт·год енергії та 0,000085 галона води на один запит, але не уточнив, для якої моделі наведені ці дані та не надав підтверджень.
  • Дослідники Університету Род-Айленду відзначили, що за рівнем енергоспоживання GPT-5 перевищує майже всі відомі моделі, крім OpenAI o3 reasoning та Deepseek R1.

«Більш складна модель, як GPT-5, споживає більше енергії як під час тренування, так і під час відповіді. Можу безпечно сказати, що вона використовує значно більше потужності, ніж GPT-4», — Ракеш Кумар, професор Університету Іллінойсу.

Соціально-економічний вплив

  • Зростання тарифів: The New York Times попереджає про можливе різке підвищення цін на електроенергію для домогосподарств і малого бізнесу через розширення дата-центрів Amazon, Google, Microsoft та інших.
  • Енергетична інфраструктура: корпорації та їхні материнські компанії отримують прибуток від будівництва нових потужностей, тоді як витрати перекладаються на споживачів.

«Ми спостерігаємо масштабне перекачування багатства від побутових споживачів до великих корпорацій. Регулювання не захищає населення, що сприяє кризі енергетичної доступності», — Девід Лапп, радник з питань споживачів у Меріленді.

Висновки

  • Відсутність регуляторних вимог до екологічної звітності створює ризики як для клімату, так і для гаманців споживачів.
  • Енергетична політика технологічних гігантів напряму впливає на глобальні громади, незалежно від того, чи користуються вони ШІ.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

