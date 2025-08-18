Трамп відкриває 82% Національного нафтового резерву Аляски для буріння

Обновлено: Август 18, 2025. Тэги: , , , , ,

Трамп відкриває 82% Національного нафтового резерву Аляски для буріння

Адміністрація Дональда Трампа планує подвоїти видобуток нафти на Алясці та відкрити для буріння 82% Національного нафтового резерву, скасувавши екологічні обмеження. Це рішення викликало гострі суперечки між прихильниками економічних вигод і противниками, які застерігають від незворотних екологічних наслідків.

Аляска: нова стратегія енергетичної політики

  • 82% території резерву планують відкрити для буріння нафти й газу.
  • Раніше близько 3 млн акрів із 23 млн були під охороною згідно з правилами адміністрацій Байдена та Обами.
  • Мета — подвоїти обсяги сирої нафти, що транспортується трубопроводами Аляски.
  • Передбачено будівництво великого газового проєкту, який може діяти десятиліттями.

Економічні вигоди

  • Нафтогазова індустрія фінансує близько половини бюджету штату.
  • Аляска не має податку з продажу чи прибуткового податку з населення, оскільки доходи від нафти компенсують ці статті.
  • З 1982 року жителі штату щорічно отримують дивіденди з Фонду постійних доходів Аляски, що робить нафтові операції популярними серед населення.
  • На Північному Слоупі розташовані 6 із 100 найбільших нафтових родовищ США та одне з 100 найбільших газових.

Критика та екологічні ризики

  • Екологи та корінні громади застерігають про непоправну шкоду для Арктики.
  • Розвиток нових проєктів суперечить глобальним кліматичним цілям — 2050 net-zero.
  • Міжнародне енергетичне агентство наголошує: нові нафтові й газові родовища не мають затверджуватись, якщо світ прагне досягти вуглецевої нейтральності.
  • Опоненти наголошують, що буріння підриває права корінних народів та загрожує полярним ведмедям, карибу та іншій арктичній фауні.

Цитати та суспільний резонанс

«Подвоїмо видобуток нафти, збудуємо великий, красивий об’єкт, і ми допоможемо забезпечити світ енергією, зміцнимо країну та родини», — заявив міністр енергетики США Кріс Райт під час візиту до нафтового родовища Прадхо-Бей у червні.

«Конгрес був чітким: Національний нафтовий резерв в Алясці створений для забезпечення енергетичної безпеки Америки через відповідальний розвиток. Правило 2024 року ігнорувало цей мандат», — зазначив міністр внутрішніх справ США Дуг Бергум.

«Ми говоримо не про нафту наступного року. Ми говоримо про нафту у 2050 і 2060 роках, коли нам потрібно відмовитися від неї», — наголосив Енді Модеров, директор з політики Alaska Wilderness League.

Довгострокові наслідки

  • Нові проєкти можуть працювати десятиліттями: прикладом є проєкт Willow, схвалений у 2023 році, який має вийти на повну потужність у 2029 році та функціонувати понад 30 років.
  • Попри короткострокові фінансові вигоди, рішення Трампа може поставити під загрозу глобальну кліматичну стратегію і посилити екологічні виклики.

Висновок: Відкриття 82% резерву Аляски для буріння демонструє протиставлення економічних інтересів і кліматичних цілей. Крок може забезпечити фінансову стабільність штату на роки вперед, але водночас створює ризик незворотних змін в одному з найвразливіших екосистем світу.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2308)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: