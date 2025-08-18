Трамп відкриває 82% Національного нафтового резерву Аляски для буріння

Адміністрація Дональда Трампа планує подвоїти видобуток нафти на Алясці та відкрити для буріння 82% Національного нафтового резерву, скасувавши екологічні обмеження. Це рішення викликало гострі суперечки між прихильниками економічних вигод і противниками, які застерігають від незворотних екологічних наслідків.
Аляска: нова стратегія енергетичної політики
- 82% території резерву планують відкрити для буріння нафти й газу.
- Раніше близько 3 млн акрів із 23 млн були під охороною згідно з правилами адміністрацій Байдена та Обами.
- Мета — подвоїти обсяги сирої нафти, що транспортується трубопроводами Аляски.
- Передбачено будівництво великого газового проєкту, який може діяти десятиліттями.
Економічні вигоди
- Нафтогазова індустрія фінансує близько половини бюджету штату.
- Аляска не має податку з продажу чи прибуткового податку з населення, оскільки доходи від нафти компенсують ці статті.
- З 1982 року жителі штату щорічно отримують дивіденди з Фонду постійних доходів Аляски, що робить нафтові операції популярними серед населення.
- На Північному Слоупі розташовані 6 із 100 найбільших нафтових родовищ США та одне з 100 найбільших газових.
Критика та екологічні ризики
- Екологи та корінні громади застерігають про непоправну шкоду для Арктики.
- Розвиток нових проєктів суперечить глобальним кліматичним цілям — 2050 net-zero.
- Міжнародне енергетичне агентство наголошує: нові нафтові й газові родовища не мають затверджуватись, якщо світ прагне досягти вуглецевої нейтральності.
- Опоненти наголошують, що буріння підриває права корінних народів та загрожує полярним ведмедям, карибу та іншій арктичній фауні.
Цитати та суспільний резонанс
«Подвоїмо видобуток нафти, збудуємо великий, красивий об’єкт, і ми допоможемо забезпечити світ енергією, зміцнимо країну та родини», — заявив міністр енергетики США Кріс Райт під час візиту до нафтового родовища Прадхо-Бей у червні.
«Конгрес був чітким: Національний нафтовий резерв в Алясці створений для забезпечення енергетичної безпеки Америки через відповідальний розвиток. Правило 2024 року ігнорувало цей мандат», — зазначив міністр внутрішніх справ США Дуг Бергум.
«Ми говоримо не про нафту наступного року. Ми говоримо про нафту у 2050 і 2060 роках, коли нам потрібно відмовитися від неї», — наголосив Енді Модеров, директор з політики Alaska Wilderness League.
Довгострокові наслідки
- Нові проєкти можуть працювати десятиліттями: прикладом є проєкт Willow, схвалений у 2023 році, який має вийти на повну потужність у 2029 році та функціонувати понад 30 років.
- Попри короткострокові фінансові вигоди, рішення Трампа може поставити під загрозу глобальну кліматичну стратегію і посилити екологічні виклики.
Висновок: Відкриття 82% резерву Аляски для буріння демонструє протиставлення економічних інтересів і кліматичних цілей. Крок може забезпечити фінансову стабільність штату на роки вперед, але водночас створює ризик незворотних змін в одному з найвразливіших екосистем світу.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com