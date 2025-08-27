Саудівська Аравія та Індія очолили перелік покупців російського мазуту

У липні основними імпортерами російського мазуту стали Саудівська Аравія та Індія. Така переорієнтація зумовлена західними санкціями 2023 року, які повністю заблокували експорт нафтопродуктів рф у країни ЄС та інші західні ринки.
Саудівська Аравія закріпила статус ключового імпортера завдяки стабільному попиту на дешеве паливо. Індія демонструє зростаючий інтерес, компенсуючи падіння вигоди від закупівлі Urals. Глобальна тенденція — рф втрачає конкурентоспроможність на ринку сирої нафти, але посилює присутність у сегменті нафтопродуктів.
Паливні потоки в умовах санкцій
- З 2023 року діє заборона на імпорт російських нафтопродуктів у ЄС та низці західних держав.
- Основними напрямками стали Азія та Близький Схід.
- Саудівська Аравія та Індія забезпечили найбільші обсяги постачання у липні.
Саудівська Аравія: стабільний імпортер
- У липні постачання з росії склали близько 1,1 млн тонн мазуту.
- Показник майже не змінився порівняно з червнем.
- Причина попиту — використання дешевого мазуту на ТЕС у літній період, коли зростає споживання електроенергії через кондиціонери.
- Наслідок: Саудівська Аравія може збільшувати експорт власної нафти, зберігаючи доходи.
Індія: різке зростання імпорту
- У липні постачання мазуту та вакуумного газойлю з рф зросли до 600 тис. тонн.
- Зростання становило 65% у порівнянні з червнем.
- Причина попиту: використання мазуту й ВГО як альтернативної сировини для НПЗ.
- Фактор зростання — скорочення знижки на російську нафту Urals відносно Brent, що зробило мазут більш привабливим.
Цінові коливання
- У липні знижка Urals до Brent звузилася до $1,70–$2,00 за барель.
- Це найтісніший ціновий діапазон із моменту вторгнення росії в Україну у 2022 році.
- Висновок: скорочення знижки робить російську нафту менш привабливою, тому зростає попит на інші продукти — зокрема мазут.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com