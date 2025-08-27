Саудівська Аравія та Індія очолили перелік покупців російського мазуту

Обновлено: Август 27, 2025.

Саудівська Аравія та Індія очолили перелік покупців російського мазуту

У липні основними імпортерами російського мазуту стали Саудівська Аравія та Індія. Така переорієнтація зумовлена західними санкціями 2023 року, які повністю заблокували експорт нафтопродуктів рф у країни ЄС та інші західні ринки.

Саудівська Аравія закріпила статус ключового імпортера завдяки стабільному попиту на дешеве паливо. Індія демонструє зростаючий інтерес, компенсуючи падіння вигоди від закупівлі Urals. Глобальна тенденція — рф втрачає конкурентоспроможність на ринку сирої нафти, але посилює присутність у сегменті нафтопродуктів.

Паливні потоки в умовах санкцій

  • З 2023 року діє заборона на імпорт російських нафтопродуктів у ЄС та низці західних держав.
  • Основними напрямками стали Азія та Близький Схід.
  • Саудівська Аравія та Індія забезпечили найбільші обсяги постачання у липні.

Саудівська Аравія: стабільний імпортер

  • У липні постачання з росії склали близько 1,1 млн тонн мазуту.
  • Показник майже не змінився порівняно з червнем.
  • Причина попиту — використання дешевого мазуту на ТЕС у літній період, коли зростає споживання електроенергії через кондиціонери.
  • Наслідок: Саудівська Аравія може збільшувати експорт власної нафти, зберігаючи доходи.

Індія: різке зростання імпорту

  • У липні постачання мазуту та вакуумного газойлю з рф зросли до 600 тис. тонн.
  • Зростання становило 65% у порівнянні з червнем.
  • Причина попиту: використання мазуту й ВГО як альтернативної сировини для НПЗ.
  • Фактор зростання — скорочення знижки на російську нафту Urals відносно Brent, що зробило мазут більш привабливим.

Цінові коливання

  • У липні знижка Urals до Brent звузилася до $1,70–$2,00 за барель.
  • Це найтісніший ціновий діапазон із моменту вторгнення росії в Україну у 2022 році.
  • Висновок: скорочення знижки робить російську нафту менш привабливою, тому зростає попит на інші продукти — зокрема мазут.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2331)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

