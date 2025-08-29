Exxon прогнозує стабільний попит на нафту та зростання газу: числові сценарії й наслідки для ринку

Exxon очікує понад 20% зростання глобального попиту на природний газ до 2050 року порівняно з 2024-м. Водночас попит на нафту залишиться на рівні понад 100 млн барелів на добу щонайменше до середини століття.

Такий сценарій свідчить про стійку роль вуглеводнів у світовій енергетиці попри активне впровадження відновлюваних джерел та електромобілів.

Глобальний баланс енергетики до 2050 року

Нафта: попит утримається вище 100 млн барелів/добу. Це означає понад 950 млрд барелів сумарного споживання за 2025–2050 рр.

Газ: зростання більш ніж на 20% до рівня 4,8–5 трлн м³ у 2050 р. (порівняно з ~4 трлн м³ у 2024-му).

Нафта + газ: утримають близько 55% енергетичного міксу.

Вугілля: поступово витісняється газом у промисловості та генерації.

Висновок: попит на нафту зберігає інерцію, а газ стає головним «перехідним паливом», що витісняє вугілля й підтримує стабільність систем з ВДЕ.

Сценарій для США у 2025 році

Рекорд споживання газу: очікується понад 90–95 млрд куб. футів/добу .

LNG: запуск нових терміналів на узбережжі Мексиканської затоки та розширення пропускних потужностей.

Фактор сезону: пікове літнє споживання електроенергії підсилює попит.

Висновок: LNG-проєкти закріплюють довгострокову роль США як ключового постачальника газу на глобальний ринок.

Структурні зрушення у попиті на паливо

Бензин: скорочення на ~25% до 2050 року — з ~26 млн б/д до 19–20 млн б/д .

Дистиляти: дизель та авіапальне залишаються стабільними завдяки авіації та вантажним перевезенням.

Висновок: падіння бензинового сегмента скорочує завантаження НПЗ, що може створити дефіцит дизеля й авіапального та спричинити цінову премію.

Регіональні акценти

Азія: головний драйвер приросту попиту на газ.

OECD: зростання частки ВДЕ у поєднанні з газовою генерацією для балансування.

зростання частки ВДЕ у поєднанні з газовою генерацією для балансування. Пропозиція: Північна Америка, Близький Схід та окремі LNG-басейни формують основу видобутку.

Екологічний фактор

Прогноз Exxon: ~27 млрд тонн CO₂ у 2050 р. проти ~36 млрд нині.

Скорочення: приблизно на 25% (9 млрд тонн).

Проблема: цього недостатньо для досягнення цілей ООН, що передбачають 12–15 млрд тонн.

Висновок: кліматичний розрив може викликати посилення регуляторного тиску на нафтово-газовий сектор.

Аналітичні висновки

Попит на нафту залишається високим, створюючи довгострокову опору для ринку.

Зниження споживання бензину веде до ризику дефіциту дистилятів.

. Газ формує основу для балансу систем з ВДЕ та витісняє вугілля.

Геополітична залежність від LNG підвищує ризики нестабільності ринку.

Регуляторний тиск через високі викиди стане визначальним фактором для інвесторів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com