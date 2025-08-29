Exxon прогнозує стабільний попит на нафту та зростання газу: числові сценарії й наслідки для ринку

Exxon очікує понад 20% зростання глобального попиту на природний газ до 2050 року порівняно з 2024-м. Водночас попит на нафту залишиться на рівні понад 100 млн барелів на добу щонайменше до середини століття.
Такий сценарій свідчить про стійку роль вуглеводнів у світовій енергетиці попри активне впровадження відновлюваних джерел та електромобілів.
Глобальний баланс енергетики до 2050 року
- Нафта: попит утримається вище 100 млн барелів/добу. Це означає понад 950 млрд барелів сумарного споживання за 2025–2050 рр.
- Газ: зростання більш ніж на 20% до рівня 4,8–5 трлн м³ у 2050 р. (порівняно з ~4 трлн м³ у 2024-му).
- Нафта + газ: утримають близько 55% енергетичного міксу.
- Вугілля: поступово витісняється газом у промисловості та генерації.
Висновок: попит на нафту зберігає інерцію, а газ стає головним «перехідним паливом», що витісняє вугілля й підтримує стабільність систем з ВДЕ.
Сценарій для США у 2025 році
- Рекорд споживання газу: очікується понад 90–95 млрд куб. футів/добу.
- LNG: запуск нових терміналів на узбережжі Мексиканської затоки та розширення пропускних потужностей.
- Фактор сезону: пікове літнє споживання електроенергії підсилює попит.
Висновок: LNG-проєкти закріплюють довгострокову роль США як ключового постачальника газу на глобальний ринок.
Структурні зрушення у попиті на паливо
- Бензин: скорочення на ~25% до 2050 року — з ~26 млн б/д до 19–20 млн б/д.
- Дистиляти: дизель та авіапальне залишаються стабільними завдяки авіації та вантажним перевезенням.
Висновок: падіння бензинового сегмента скорочує завантаження НПЗ, що може створити дефіцит дизеля й авіапального та спричинити цінову премію.
Регіональні акценти
- Азія: головний драйвер приросту попиту на газ.
- OECD: зростання частки ВДЕ у поєднанні з газовою генерацією для балансування.
- Пропозиція: Північна Америка, Близький Схід та окремі LNG-басейни формують основу видобутку.
Екологічний фактор
- Прогноз Exxon: ~27 млрд тонн CO₂ у 2050 р. проти ~36 млрд нині.
- Скорочення: приблизно на 25% (9 млрд тонн).
- Проблема: цього недостатньо для досягнення цілей ООН, що передбачають 12–15 млрд тонн.
Висновок: кліматичний розрив може викликати посилення регуляторного тиску на нафтово-газовий сектор.
Аналітичні висновки
- Попит на нафту залишається високим, створюючи довгострокову опору для ринку.
- Зниження споживання бензину веде до ризику дефіциту дистилятів.
- Газ формує основу для балансу систем з ВДЕ та витісняє вугілля.
- Геополітична залежність від LNG підвищує ризики нестабільності ринку.
- Регуляторний тиск через високі викиди стане визначальним фактором для інвесторів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com