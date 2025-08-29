Близькосхідний ринок бензину: ремонтні зупинки НПЗ загрожують новим дефіцитом

Близькосхідний ринок бензину: ремонтні зупинки НПЗ загрожують новим дефіцитом

У четвертому кварталі 2025 року Близький Схід очікує значне скорочення виробництва бензину через масштабні ремонтні кампанії на НПЗ Саудівської Аравії, Кувейту та зниження експортних обсягів Індії. Це посилює залежність регіону від імпорту, вже рекордного у липні–серпні, і стимулює зростання цінових премій на міжнародних ринках.

Ремонтні зупинки та імпорт як ключові фактори дефіциту

Зупинки нафтопереробних заводів

  • Саудівська Аравія:
    • Satorp у Джубайлі (460 тис. бар./добу) – повна зупинка на 60 днів (листопад–грудень).
    • Ремонт НПЗ у Ер-Ріяді запланований на IV квартал (деталі не підтверджені).
    • Jizan (400 тис. бар./добу): установка риформінгу відключена з липня, запуск очікується цього місяця.

      «Близько чотирьох–п’яти партій бензину з Jizan направлено до Азійсько-Тихоокеанського регіону через обмеження специфікацій», — повідомили трейдери.

    • Yasref у Янбу (400 тис. бар./добу, спільне підприємство з Sinopec) працює зі зниженими потужностями риформінгу.
  • Кувейт: Mina Abdullah (490 тис. бар./добу) — зупинка кількох установок на 30 днів з 1 жовтня.
  • Індія: завершення сезону мусонів підвищує внутрішній попит, скорочуючи експортні обсяги.

Фінансові індикатори

  • Argus MEBOB crack spread: $11,84/бар. (27 серпня) проти $11,72/бар. (26 серпня).
  • Премії на партії бензину:
    • липень – $5,91/бар.
    • червень – $5,71/бар.
    • травень – $4,17/бар.
    • квітень – $3,50/бар.
  • Пакистанська PSO у липні–вересні отримувала пропозиції з преміями $7–12/бар. (раніше – $5–6/бар.).

Санкції та логістика

  • Санкції ЄС проти Nayara Energy (Індія) порушили регулярні постачання Aramco — щонайменше один вантаж щомісяця.
  • Nayara скоротила переробку на НПЗ Vadinar (400 тис. бар./добу) і перенаправила експорт на Оман (Сохар).

Імпорт як головний компенсатор

  • З Європи до Саудівської Аравії у липні: 291 тис. т (≈78 тис. бар./добу) — максимум із грудня 2024 року.
  • Загальний імпорт у регіоні в липні: 1,03 млн т (+35% до червня), найвищий показник із січня 2025.
  • Саудівська Аравія: 478 тис. т у липні проти 144 тис. т у червні.
  • ОАЕ: 864 тис. т у серпні проти 648 тис. т у липні.

Альтернативні джерела

  • Нігерія: НПЗ Dangote (650 тис. бар./добу) має виробничі проблеми до початку вересня.
    У червні–липні він відправив два великі вантажі у регіон.
  • Подальші постачання можливі після відновлення роботи установки RFCC.

Висновки

  • Дефіцит у IV кварталі є неминучим через сукупність ремонтних зупинок у Саудівській Аравії та Кувейті й скорочення експорту з Індії.
  • Зростання премій і крек-спредів прямо підтверджує дефіцитні тенденції на ринку.
  • Санкції ЄС посилили логістичний тиск, обмеживши постачання з Індії.
  • Європа та Азія стають ключовими компенсаторами нестачі: імпорт досяг рекордних рівнів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus

