Бразилія відкриває нову фазу конкуренції на ринку дизеля завдяки імпорту з росії

Найбільші імпортери дизеля Бразилії включають придбання з росії у свої бізнес-плани через зростаючу конкуренцію на внутрішньому ринку. Це формує новий етап у торгових потоках, підсилює роль малих і середніх роздрібних компаній та викликає реакцію постачальників зі США та сусідніх країн.

Ринкова частка росії у постачанні дизеля до Бразилії стрімко зростає, перевищуючи показники США.

Імпорт дизеля з росії: новий вимір конкуренції

У Бразилії зафіксовано перші партії дизеля російського походження. Прибуття судна Bruno у порт Паранагуа відкрило нову фазу конкуренції за націоналізований дизель — продукт, який митно оформлений і зберігається на території країни.

У квітні 2025 року Бразилія імпортувала майже 1 млн куб. м дизеля , з яких 56% надійшло з росії.

, з яких надійшло з росії. США, які традиційно займали провідні позиції, забезпечили лише 21% поставленого обсягу.

поставленого обсягу. Попередні дані за травень показують, що 56% з 1 млн куб. м також припало на росію.

Вплив на внутрішній ринок

Зростаючий обсяг імпорту з росії стимулює перехід роздрібних компаній від закупівель у Petrobras до альтернативних постачальників.

Знижки на російський дизель становлять 20–30 центів за галон нижче котирувань Nymex .

. Для порівняння: знижки з американського узбережжя Мексиканської затоки не перевищують 10 центів .

. Малі та середні роздрібні компанії в регіонах демонструють найбільший інтерес до російського дизеля.

«Важко сказати, чи це довгостроковий тренд. Але з огляду на макроекономічні та геополітичні фактори, потоки не зміняться швидко. Імпортери шукають можливості купувати з росії, чого ще не було на початку 2023 року» (Габріель Морейра, Argus Brazil Motor Fuels)

Регіональний вплив

Частина дизеля з росії, що надходить у Бразилію, переправляється до Парагваю та Болівії .

. Зафіксовано випадки зміни маршруту суден, спочатку спрямованих до Аргентини, Уругваю та Чилі, у бік Бразилії.

Перспективи

Нові правила Petrobras, що відмовилися від міжнародного паритетного ціноутворення на користь моделі «на основі витрат», створюють невизначеність у формулі ціноутворення. Це посилює конкуренцію, але водночас викликає питання щодо прозорості політики компанії.

«Збільшення потоку російського дизеля показує відхід рітейлерів від закупівель у Petrobras. Це може набути нових масштабів, коли великі імпортери почнуть отримувати постачання з росії» (Габріель Морейра, Argus Brazil Motor Fuels)

Висновки

Ціновий фактор забезпечує російському дизелю значну конкурентну перевагу.

забезпечує російському дизелю значну конкурентну перевагу. Регуляторна відсутність заборон у Бразилії на імпорт з росії формує умови для закріплення цього тренду.

у Бразилії на імпорт з росії формує умови для закріплення цього тренду. Регіональні наслідки: зростає ймовірність зміни енергетичних потоків у Південній Америці, адже сусідні країни можуть стати кінцевими отримувачами цих обсягів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus