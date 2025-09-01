Бразилія відкриває нову фазу конкуренції на ринку дизеля завдяки імпорту з росії

Обновлено: Сентябрь 01, 2025.

Найбільші імпортери дизеля Бразилії включають придбання з росії у свої бізнес-плани через зростаючу конкуренцію на внутрішньому ринку. Це формує новий етап у торгових потоках, підсилює роль малих і середніх роздрібних компаній та викликає реакцію постачальників зі США та сусідніх країн.

Ринкова частка росії у постачанні дизеля до Бразилії стрімко зростає, перевищуючи показники США.

Імпорт дизеля з росії: новий вимір конкуренції

У Бразилії зафіксовано перші партії дизеля російського походження. Прибуття судна Bruno у порт Паранагуа відкрило нову фазу конкуренції за націоналізований дизель — продукт, який митно оформлений і зберігається на території країни.

  • У квітні 2025 року Бразилія імпортувала майже 1 млн куб. м дизеля, з яких 56% надійшло з росії.
  • США, які традиційно займали провідні позиції, забезпечили лише 21% поставленого обсягу.
  • Попередні дані за травень показують, що 56% з 1 млн куб. м також припало на росію.

Вплив на внутрішній ринок

Зростаючий обсяг імпорту з росії стимулює перехід роздрібних компаній від закупівель у Petrobras до альтернативних постачальників.

  • Знижки на російський дизель становлять 20–30 центів за галон нижче котирувань Nymex.
  • Для порівняння: знижки з американського узбережжя Мексиканської затоки не перевищують 10 центів.
  • Малі та середні роздрібні компанії в регіонах демонструють найбільший інтерес до російського дизеля.

«Важко сказати, чи це довгостроковий тренд. Але з огляду на макроекономічні та геополітичні фактори, потоки не зміняться швидко. Імпортери шукають можливості купувати з росії, чого ще не було на початку 2023 року» (Габріель Морейра, Argus Brazil Motor Fuels)

Регіональний вплив

  • Частина дизеля з росії, що надходить у Бразилію, переправляється до Парагваю та Болівії.
  • Зафіксовано випадки зміни маршруту суден, спочатку спрямованих до Аргентини, Уругваю та Чилі, у бік Бразилії.

Перспективи

Нові правила Petrobras, що відмовилися від міжнародного паритетного ціноутворення на користь моделі «на основі витрат», створюють невизначеність у формулі ціноутворення. Це посилює конкуренцію, але водночас викликає питання щодо прозорості політики компанії.

«Збільшення потоку російського дизеля показує відхід рітейлерів від закупівель у Petrobras. Це може набути нових масштабів, коли великі імпортери почнуть отримувати постачання з росії» (Габріель Морейра, Argus Brazil Motor Fuels)

Висновки

  • Ціновий фактор забезпечує російському дизелю значну конкурентну перевагу.
  • Регуляторна відсутність заборон у Бразилії на імпорт з росії формує умови для закріплення цього тренду.
  • Регіональні наслідки: зростає ймовірність зміни енергетичних потоків у Південній Америці, адже сусідні країни можуть стати кінцевими отримувачами цих обсягів.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus

 

 

