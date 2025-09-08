Goldman Sachs прогнозує профіцит нафти у 1,9 млн барелів на добу до 2026 року

Інвестиційний банк Goldman Sachs очікує значний профіцит на нафтовому ринку — до 1,9 млн барелів на добу у 2026 році. Головними чинниками стануть збільшення постачання з боку країн OPEC+ та зростання видобутку в Північній і Південній Америці. Така динаміка може суттєво змінити баланс ринку, створюючи ціновий тиск і впливаючи на конкуренцію серед імпортерів нафтопродуктів.
Вплив глобальних прогнозів на український ринок пального
- Goldman Sachs прогнозує, що ціна на Brent у 2026 році може знизитися до $53–56 за барель, попри нинішній рівень понад $66.
- Для імпортерів це означатиме збільшення можливостей для диверсифікації постачання та зниження витрат на імпорт нафтопродуктів.
- Водночас надлишок на ринку може посилити конкуренцію між трейдерами, які змагатимуться за частку свого ринку.
- Зниження світових цін на нафту може стати стимулом для перегляду цінової політики на внутрішньому ринку пального України.
Висновки Goldman Sachs
- OPEC+ поступово скасовує обмеження видобутку, запроваджені попередніми роками, і продовжує збільшувати колективний видобуток.
- У 2025 році очікується помітне зростання комерційних запасів у країнах OECD, що формуватиме основу для подальшого зниження цін.
- Незважаючи на низькі запаси цього року, ринкові настрої залишаються «ведмежими», тобто переважають очікування падіння цін.
- Оновлений прогноз профіциту зріс з 1,7 млн барелів на добу до 1,9 млн барелів на добу.
«Хоча повне скасування обмежень у розмірі 1,65 млн барелів на добу є можливим, ми вважаємо, що група скористається своєю гнучкістю для призупинення збільшення квот з січня 2026 року», — зазначили аналітики Goldman Sachs у своєму звіті.
Ризики та можливості
- Goldman Sachs підкреслює, що ризики прогнозу двосторонні, але схиляються до зростання цін у разі непередбачуваних факторів.
- Для країн імпортерів це означає потребу збалансованої стратегії імпорту пального, щоб скористатися вигодами від потенційного здешевлення нафти, водночас враховуючи можливі цінові коливання.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com