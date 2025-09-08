Goldman Sachs прогнозує профіцит нафти у 1,9 млн барелів на добу до 2026 року

Goldman Sachs прогнозує профіцит нафти у 1,9 млн барелів на добу до 2026 року

Інвестиційний банк Goldman Sachs очікує значний профіцит на нафтовому ринку — до 1,9 млн барелів на добу у 2026 році. Головними чинниками стануть збільшення постачання з боку країн OPEC+ та зростання видобутку в Північній і Південній Америці. Така динаміка може суттєво змінити баланс ринку, створюючи ціновий тиск і впливаючи на конкуренцію серед імпортерів нафтопродуктів.

Вплив глобальних прогнозів на український ринок пального

  • Goldman Sachs прогнозує, що ціна на Brent у 2026 році може знизитися до $53–56 за барель, попри нинішній рівень понад $66.
  • Для імпортерів це означатиме збільшення можливостей для диверсифікації постачання та зниження витрат на імпорт нафтопродуктів.
  • Водночас надлишок на ринку може посилити конкуренцію між трейдерами, які змагатимуться за частку свого ринку.
  • Зниження світових цін на нафту може стати стимулом для перегляду цінової політики на внутрішньому ринку пального України.

Висновки Goldman Sachs

  • OPEC+ поступово скасовує обмеження видобутку, запроваджені попередніми роками, і продовжує збільшувати колективний видобуток.
  • У 2025 році очікується помітне зростання комерційних запасів у країнах OECD, що формуватиме основу для подальшого зниження цін.
  • Незважаючи на низькі запаси цього року, ринкові настрої залишаються «ведмежими», тобто переважають очікування падіння цін.
  • Оновлений прогноз профіциту зріс з 1,7 млн барелів на добу до 1,9 млн барелів на добу.

«Хоча повне скасування обмежень у розмірі 1,65 млн барелів на добу є можливим, ми вважаємо, що група скористається своєю гнучкістю для призупинення збільшення квот з січня 2026 року», — зазначили аналітики Goldman Sachs у своєму звіті.

Ризики та можливості

  • Goldman Sachs підкреслює, що ризики прогнозу двосторонні, але схиляються до зростання цін у разі непередбачуваних факторів.
  • Для країн імпортерів це означає потребу збалансованої стратегії імпорту пального, щоб скористатися вигодами від потенційного здешевлення нафти, водночас враховуючи можливі цінові коливання.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

