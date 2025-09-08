S&P Global прогнозує падіння Brent до $55 на тлі рішень OPEC+

S&P Global очікує зниження ціни нафти Brent до $55 за барель до кінця року через збільшення постачання після скасування скорочень, погоджених OPEC+ у 2022 році. Попри нинішні ціни понад $66 за барель, прогнози вказують на ризик падіння більш ніж на $10. Ситуація з російською нафтою, низькими запасами в OECD та активним накопиченням Китаєм створює нестабільний баланс попиту й пропозиції.
Вплив рішень OPEC+ на ринок
- Зростання постачання на світовому ринку може призвести до здешевлення імпортного ресурсу для імпортерів.
- Падіння Brent до $55 потенційно знизить оптові та роздрібні ціни на пальне.
- Конкуренція на внутрішньому ринку зростатиме через зниження собівартості постачання.
- Нестабільність прогнозів залишає ризики різких коливань цін.
Прогнозні фактори
- Brent наразі торгується на рівні $66,28, а WTI – $62,57.
- Прогноз S&P Global базується на сценарії масового надлишку, якщо:
- російська нафта продовжить надходити на ринок,
- припиниться накопичення запасів,
- надлишок піде у комерційні резерви.
- Запаси OECD зросли лише на 4 млн барелів від початку року — значно нижче середнього рівня за 5 років.
- Китай активно накопичує власні резерви, що свідчить про слабкий попит.
Цитата експерта
«Якщо буде масовий надлишок, якщо російська нафта продовжить надходити на ринок, якщо накопичення запасів припиниться і частина ресурсів перейде у комерційні резерви, контанго розшириться, ми можемо побачити ще нижчу ціну», — Дейв Ернсбергер, співпрезидент S&P Global Commodity Insights.
Висновки для країн імпортерів пального
- Зниження Brent до $55 може суттєво зменшити витрати українських імпортерів пального.
- Очікується посилення конкуренції між трейдерами за рахунок зменшення цінового тиску.
- Баланс попиту й пропозиції залишається хитким, тому ринок залишається вразливим до будь-яких перебоїв у постачанні.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com