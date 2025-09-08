S&P Global прогнозує падіння Brent до $55 на тлі рішень OPEC+

S&P Global очікує зниження ціни нафти Brent до $55 за барель до кінця року через збільшення постачання після скасування скорочень, погоджених OPEC+ у 2022 році. Попри нинішні ціни понад $66 за барель, прогнози вказують на ризик падіння більш ніж на $10. Ситуація з російською нафтою, низькими запасами в OECD та активним накопиченням Китаєм створює нестабільний баланс попиту й пропозиції.

Вплив рішень OPEC+ на ринок

  • Зростання постачання на світовому ринку може призвести до здешевлення імпортного ресурсу для імпортерів.
  • Падіння Brent до $55 потенційно знизить оптові та роздрібні ціни на пальне.
  • Конкуренція на внутрішньому ринку зростатиме через зниження собівартості постачання.
  • Нестабільність прогнозів залишає ризики різких коливань цін.

Прогнозні фактори

  • Brent наразі торгується на рівні $66,28, а WTI – $62,57.
  • Прогноз S&P Global базується на сценарії масового надлишку, якщо:
    • російська нафта продовжить надходити на ринок,
    • припиниться накопичення запасів,
    • надлишок піде у комерційні резерви.
  • Запаси OECD зросли лише на 4 млн барелів від початку року — значно нижче середнього рівня за 5 років.
  • Китай активно накопичує власні резерви, що свідчить про слабкий попит.

Цитата експерта

«Якщо буде масовий надлишок, якщо російська нафта продовжить надходити на ринок, якщо накопичення запасів припиниться і частина ресурсів перейде у комерційні резерви, контанго розшириться, ми можемо побачити ще нижчу ціну», — Дейв Ернсбергер, співпрезидент S&P Global Commodity Insights.

Висновки для країн імпортерів пального

  • Зниження Brent до $55 може суттєво зменшити витрати українських імпортерів пального.
  • Очікується посилення конкуренції між трейдерами за рахунок зменшення цінового тиску.
  • Баланс попиту й пропозиції залишається хитким, тому ринок залишається вразливим до будь-яких перебоїв у постачанні.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

 

