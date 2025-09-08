США посилюють військову присутність у Карибському басейні: наслідки для Венесуели та ринків імпортерів

США відправили додаткові 10 винищувачів F-35 до Пуерто-Рико для боротьби з наркокартелями, що суттєво підвищує військовий тиск на Венесуелу. Дональд Трамп публічно заявив, що не йдеться про зміну режиму, однак риторика щодо наркоторгівлі та активні дії США створюють значний ризик ескалації. Це безпосередньо впливає на стабільність ринку нафтопродуктів і баланс сил у країнах-імпортерах, де Венесуела залишається важливим постачальником.
Протистояння США та Венесуели
- 10 винищувачів F-35 відправлено до авіабази у Пуерто-Рико — посилення контролю над південними морськими маршрутами.
- Понад 4 500 військових США залучено у Карибському регіоні, зокрема на семи військових кораблях.
- 22-а експедиційна морська бригада проводить навчання в Пуерто-Рико — демонстрація готовності до десантних операцій.
Політичні заяви
- Трамп:
«Ми не говоримо про зміну режиму, але ми говоримо про те, що відбулися дуже дивні вибори» (Дональд Трамп).
- Мадуро:
«Уряд США має відмовитися від планів насильницької зміни режиму у Венесуелі й поважати суверенітет» (Ніколас Мадуро).
- Ільхан Омар:
«Конгрес не оголошував війни Венесуелі чи Tren de Aragua, і сам факт визнання групи терористичною не дає президенту карт-бланш» (Ільхан Омар, конгресвумен США).
Ключові ризики для ринків
- Загроза ескалації — можливі удари США по об’єктах усередині Венесуели, що підвищує ризики перебоїв постачання нафти й нафтопродуктів.
- Вразливість імпортерів — країни, що залежать від венесуельської нафти, опиняються під загрозою нестабільності постачання.
- Конкуренція на ринку — зміна каналів постачання може спричинити перерозподіл ринкових часток між США, країнами Латинської Америки та іншими експортерами.
Висновки
- Посилення військової присутності США у Карибському басейні напряму впливає на енергетичну безпеку регіону.
- Будь-які перебої постачання з Венесуели можуть підштовхнути імпортерів до пошуку альтернативних джерел — наприклад, США чи Близького Сходу.
- Ситуація створює передумови для загострення конкуренції між ключовими постачальниками нафтопродуктів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters