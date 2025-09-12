OPEC зберегла прогноз зростання попиту, дебати щодо пропозиції загострюються

OPEC не змінила оцінку зростання глобального попиту на нафту на 2025 рік — +1,3 млн бар./день, на 2026 рік — +1,4 млн бар./день. Основний внесок роблять не-OECD економіки. Пропозиція з боку не-OPEC+ у 2025/2026 рр. зростає відповідно на 0,8 та 0,6 млн бар./день, тоді як серпневий видобуток OPEC підскочив на понад 0,5 млн бар./день — до 42,4 млн бар./день. Попри сьоме поспіль «квотне» підвищення OPEC+ на 137 тис. бар./день, ціни не впали, оскільки «паперове» збільшення перевищує реальні барелі, які можуть вийти на воду; частина учасників нижче квот і змушена робити компенсаційні скорочення. Ключова невизначеність — чий бік першим «похитнеться»: помірне зростання попиту чи обмежене фактичне розширення пропозиції.
Баланс попиту й пропозиції нафти 2025–2026
Попит: стабільний драйвер з боку не-OECD
- 2025: зростання +1,3 млн бар./день (без змін у вересневому MOMR).
- Внесок регіонів: Азія, Близький Схід, частина Латинської Америки формують основний приріст.
- OECD: ≈+0,1 млн бар./день — незначний внесок.
- 2026: очікуване прискорення до +1,4 млн бар./день.
Пропозиція поза OPEC+: інерційне зростання
- 2025: +0,8 млн бар./день із боку виробників США, Бразилії, Канади, Аргентини.
- 2026: додатково +0,6 млн бар./день.
- Логічний висновок: навіть за стабільного попиту приріст не-OPEC+ створює помірний «вітряний хвіст» для пропозиції, але його масштаб менший, ніж у публічних очікуваннях «надлишку».
Всередині OPEC/OPEC+: квоти проти фізичних барелів
- Серпень (OPEC): видобуток 42,4 млн бар./день (+понад 0,5 млн бар./день м/м за вторинними джерелами).
- Квоти OPEC+: +137 тис. бар./день — сьоме поспіль щомісячне підвищення.
- Фактичний вихід: низка учасників нижче квот; Ірак та Казахстан виконують компенсаційні скорочення.
- Резервні потужності: переважно у Саудівській Аравії, менші — в ОАЕ та Кувейті.
- Логічний висновок: «Заголовне» збільшення квот переоцінює фізичну пропозицію; реальний додатковий обсяг для постачання на воду — обмежений.
«Саудівська Аравія утримує більшість резервних потужностей, решта — в ОАЕ та Кувейті. Заголовний показник видається більшим за ті барелі, що насправді вийдуть на воду», — Геліма Крофт, RBC.
Ціни й реакція ринку
- Реакція на квоти: попри підвищення на +137 тис. бар./день, ціни зросли, а не впали.
- Причина: ринок дисконтує розрив між «паперовими» й фізично доступними барелями.
Обмеження пропозиції та ризики
- США: уповільнення приросту видобутку.
- росія: плануються нові санкції (ризик для експорту та логістики постачання).
- Політика OPEC+: залишено простір для реверсу рішень.
- Логічний висновок: сукупно ці фактори звужують «реальний» надлишок і підтримують ціни в середньостроковій перспективі.
Вплив на конкуренцію та ринки нафти
- Конкуренція за ринки збуту: зростання не-OPEC+ на 1,4 млн бар./день (2025–2026) підсилює цінову конкуренцію у Азії та Латинській Америці, де формується попит.
- Позиція OPEC+: наявність концентрованих резервних потужностей у кількох країнах робить цінову дисципліну залежною від їхніх рішень.
- Логіка «символічних» підвищень: публічні сигнали OPEC+ коригують очікування трейдерів без істотного приросту фізичних барелів — це зменшує ризик демпінгових хвиль і підтримує стабільність спредів.
- Санкційний фактор: нові санкції проти росії потенційно перерозподіляють потоки на користь виробників з США, Бразилії, Канади, Аргентини, посилюючи їхні частки ринку.
Орієнтир на майбутнє
- Якщо темпи зростання попиту збережуться на +1,3–1,4 млн бар./день, а фактичний приріст пропозиції виявиться нижчим за квотний, спреди залишатимуться підтриманими.
- Якщо санкційний тиск на росію посилиться, логістика постачання переформатується на користь альтернативних постачальників із Північної та Південної Америки.
- У разі реверсу OPEC+: швидке «підтягування» пропозиції може стабілізувати ціни, але конкуренція за маржу переробки у чутливих регіонах посилиться.
Висновки
- Ринок «тягне канат» між стабільним, але не вибуховим попитом і зростанням пропозиції, яке менше за «заголовки».
- Ключ до балансу — реалізація (а не декларація) барелів і впровадження санкцій.
- Для конкуренції: концентровані резервні потужності в небагатьох країнах зберігають «важіль» управління цінами, тоді як не-OPEC+ нарощує частки у зростальних регіонах збуту.
Джерела
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com