Супертанкери виходять на пік: ставки фрахту зросли до трирічного максимуму

Ставки фрахту для супертанкерів досягли майже трирічного максимуму через різке зростання обсягів постачання нафти з Близького Сходу та США до Азії. Цей стрибок формує нову конкурентну ситуацію на ринку, де фактори цінової політики, санкційні обмеження та попит на далекі перевезення створюють обмежену пропозицію танкерного флоту.
Глобальні зрушення на ринку супертанкерів
Основні фактори зростання
- Постачання з Близького Сходу зростає, оскільки OPEC+ продовжує збільшувати видобуток.
- Саудівська Аравія знизила ціни на нафту для Азії, стимулюючи потоки в найбільший імпортерський регіон.
- Флот поділено між тими, хто дотримується санкцій проти іранської та російської нафти, та тіньовим флотом, що створює дефіцит доступних суден.
Кількісні показники
- $6,6 млн – спотова ставка для маршруту Близький Схід – Китай (найвищий рівень із листопада 2022 р.).
- $87 000 на день – вартість перевезення 2 млн барелів нафти VLCC зі Саудівської Аравії до Китаю (оцінки Bloomberg).
- Наближення до $100 000 на день – очікування аналітиків щодо подальшого зростання ставок до кінця року.
Вплив на конкуренцію та ринки
Ситуація створює подвійний ефект:
- Для експортерів: здешевлення саудівської нафти посилює конкуренцію за азійський ринок, змушуючи інших постачальників пристосовувати цінову політику.
- Для перевізників: дефіцит суден через санкції та довгі рейси з США до Азії посилює прибутковість власників супертанкерів.
- Для глобального ринку: утримання високих ставок може стати новим стандартом, особливо на тлі зростання експорту з Близького Сходу та Америки.
Висновки
- Зростання ставок демонструє структурні зміни у світовій торгівлі нафтою, де основним драйвером стають далекі маршрути.
- Санкційний тиск проти росії та Ірану обмежує флот, що прямо впливає на вартість транспортування.
- З огляду на поточну динаміку, високі тарифи можуть зберігатися щонайменше до кінця року, формуючи новий баланс сил на нафтовому ринку.
Думка учасників ринку
«Основним драйвером у вересні став відкритий арбітраж для потоків із США в Східну Азію та подальший дефіцит суден через дуже довгі рейси», – Sentosa Shipbrokers для Reuters.
«Зростання постачання нафти з Америки та високий попит на далекі рейси підтримують ставки для танкерів», – Ларс Барстад, CEO Frontline, для Bloomberg.
«Супертанкерні спотові ставки наближаються до $100 000 за день, і ця тенденція, ймовірно, збережеться до кінця року на тлі зростання експорту з Близького Сходу», – Ґреґ Міллер, Lloyd’s List.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice