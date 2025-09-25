Нафта утримує зростання після скорочення запасів у США

Обновлено: Сентябрь 25, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Нафта утримує зростання після скорочення запасів у США

Комерційні запаси нафти у США знизилися на 600 тис. барелів за тиждень до 19 вересня, довівши загальний обсяг до 414,8 млн барелів. Це на 4% нижче за п’ятирічний середній рівень, що створює тиск на глобальні ціни й посилює конкуренцію на енергетичних ринках.

Світова карта змін на ринку нафти

Скорочення запасів сирої нафти

  • За даними EIA, запаси сирої нафти у США скоротилися на 600 тис. барелів за тиждень до 19 вересня.
  • Тижнем раніше падіння становило 9,3 млн барелів.
  • Загальний рівень запасів: 414,8 млн барелів, що на 4% нижче середніх показників за п’ять років.
  • API напередодні повідомив про скорочення на 3,82 млн барелів.

Цінова динаміка

  • На момент 10:15 у Нью-Йорку Brent коштував 68,56 долара/барель, що на +0,93 долара (+1,38%) вище за день.
  • Ціна WTI зросла на 0,97 долара (+1,53%) у середині ранкової торгівлі.
  • У річному вимірі рівень Brent піднявся приблизно на 0,15 долара.

Бензин та середні дистиляти

  • Запаси бензину скоротилися на 1,1 млн барелів після падіння на 2,3 млн барелів тижнем раніше.
  • Середнє добове виробництво бензину зросло до 9,7 млн барелів.
  • Запаси дистилятів зменшилися на 1,7 млн барелів, тоді як виробництво зросло до 5 млн барелів на добу.
  • Тижнем раніше запаси дистилятів збільшилися на 4 млн барелів.
  • Нинішній рівень дистилятів: 8% нижче від п’ятирічної норми.

Сукупне споживання

  • Загальний обсяг постачання нафтопродуктів за останні чотири тижні склав 20,5 млн барелів/день.
  • Це на 0,9% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
  • Попит на бензин: 8,8 млн барелів/день.
  • Середній чотиритижневий рівень постачання дистилятів скоротився до 3,6 млн барелів/день — на 5,7% нижче у річному вимірі.

Висновки щодо впливу на конкуренцію та ринок

  • Скорочення запасів нижче середнього рівня створює дефіцит, що підштовхує ціни вгору.
  • Зростання виробництва бензину та дистилятів свідчить про намагання збалансувати ринок, але цього недостатньо для зниження цінового тиску.
  • Падіння попиту на дистиляти на 5,7% р/р демонструє структурні зміни у споживанні енергії.
  • Підвищення цін на Brent і WTI навіть при скороченні попиту свідчить про зростаючу напруженість у глобальній конкуренції за ресурси.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2383)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: