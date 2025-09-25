Нафта утримує зростання після скорочення запасів у США

Комерційні запаси нафти у США знизилися на 600 тис. барелів за тиждень до 19 вересня, довівши загальний обсяг до 414,8 млн барелів. Це на 4% нижче за п’ятирічний середній рівень, що створює тиск на глобальні ціни й посилює конкуренцію на енергетичних ринках.
Світова карта змін на ринку нафти
Скорочення запасів сирої нафти
- За даними EIA, запаси сирої нафти у США скоротилися на 600 тис. барелів за тиждень до 19 вересня.
- Тижнем раніше падіння становило 9,3 млн барелів.
- Загальний рівень запасів: 414,8 млн барелів, що на 4% нижче середніх показників за п’ять років.
- API напередодні повідомив про скорочення на 3,82 млн барелів.
Цінова динаміка
- На момент 10:15 у Нью-Йорку Brent коштував 68,56 долара/барель, що на +0,93 долара (+1,38%) вище за день.
- Ціна WTI зросла на 0,97 долара (+1,53%) у середині ранкової торгівлі.
- У річному вимірі рівень Brent піднявся приблизно на 0,15 долара.
Бензин та середні дистиляти
- Запаси бензину скоротилися на 1,1 млн барелів після падіння на 2,3 млн барелів тижнем раніше.
- Середнє добове виробництво бензину зросло до 9,7 млн барелів.
- Запаси дистилятів зменшилися на 1,7 млн барелів, тоді як виробництво зросло до 5 млн барелів на добу.
- Тижнем раніше запаси дистилятів збільшилися на 4 млн барелів.
- Нинішній рівень дистилятів: 8% нижче від п’ятирічної норми.
Сукупне споживання
- Загальний обсяг постачання нафтопродуктів за останні чотири тижні склав 20,5 млн барелів/день.
- Це на 0,9% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
- Попит на бензин: 8,8 млн барелів/день.
- Середній чотиритижневий рівень постачання дистилятів скоротився до 3,6 млн барелів/день — на 5,7% нижче у річному вимірі.
Висновки щодо впливу на конкуренцію та ринок
- Скорочення запасів нижче середнього рівня створює дефіцит, що підштовхує ціни вгору.
- Зростання виробництва бензину та дистилятів свідчить про намагання збалансувати ринок, але цього недостатньо для зниження цінового тиску.
- Падіння попиту на дистиляти на 5,7% р/р демонструє структурні зміни у споживанні енергії.
- Підвищення цін на Brent і WTI навіть при скороченні попиту свідчить про зростаючу напруженість у глобальній конкуренції за ресурси.
