Удари по російських НПЗ провокують дизельний ажіотаж у Європі

Серія атак на російські нафтопереробні заводи суттєво змінила баланс на ринку дизеля: фонди активізували довгі позиції, а Європа фіксує різке зростання цін та рекордну активність із деривативами. Водночас на фоні перебоїв з російськими обсягами Індія нарощує експорт, але нестабільність постачання зберігається. Рішення москви щодо обмеження експорту пального створює додаткову напругу для регіональних ринків.

Ринкові зміни у торгівлі дизелем

Удари по російських НПЗ

  • Свіжі атаки дронами по НПЗ у Башкортостані (комплекс «Газпром Салават») стали другим ударом за тиждень.
  • З серпня рф втрачає дедалі більше переробних потужностей через серійні українські атаки.
  • Результат — скорочення доступного на експорт дизеля та середніх дистилятів.

Реакція ринку

  • Фонди тримають найсильніший «net-long» у європейському дизелі з початку 2022 року.
  • Активність із дизельними опціонами на ICE встановила місячні рекорди.
  • Ф’ючерси на малосірчистий газойль торгуються на рівні низьких $700 за тонну.
  • Європейські «паперові барелі» сигналізують дефіцит постачання перед осіннім ремонтом НПЗ.

Зовнішні компенсатори

  • Індія підняла експорт нафтопродуктів до багаторічних максимумів, включно з газойлем.
  • Ці обсяги йдуть у Європу та Середземномор’я, частково компенсуючи втрати російських обсягів.
  • Проте темпи й обсяг залишаються нестійкими через внутрішні перебої у логістиці рф.

Потенційні обмеження з боку москви

  • москва розглядає продовження заборони на експорт бензину до жовтня.
  • Чиновники попереджають: ширші обмеження на експорт пального можливі, якщо тиск збережеться.
  • Такі кроки здатні зачепити баланс у регіоні та тарифи на перевезення, особливо для ARA-бенчмарків.

Ситуація у США

  • Запаси дистилятів у США впали на 1,7 млн барелів станом на 19 вересня.
  • Це на 8% нижче п’ятирічного середнього рівня.
  • Загальні комерційні запаси нафти знизилися на 0,5 млн барелів.
  • НПЗ працюють на 93% від потужностей.

Висновки

  • Європейський ринок дизеля входить в осінній сезон із дефіцитом і ціновим тиском.
  • Попри додатковий експорт з Індії, нестабільність постачання залишається ключовим фактором ризику.
  • Можливе продовження або розширення обмежень з боку москви підсилює невизначеність.
  • Зниження запасів у США свідчить про глобальний характер дисбалансу та потенційне зростання конкуренції за ресурси.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

