Удари по російських НПЗ провокують дизельний ажіотаж у Європі

Серія атак на російські нафтопереробні заводи суттєво змінила баланс на ринку дизеля: фонди активізували довгі позиції, а Європа фіксує різке зростання цін та рекордну активність із деривативами. Водночас на фоні перебоїв з російськими обсягами Індія нарощує експорт, але нестабільність постачання зберігається. Рішення москви щодо обмеження експорту пального створює додаткову напругу для регіональних ринків.
Ринкові зміни у торгівлі дизелем
Удари по російських НПЗ
- Свіжі атаки дронами по НПЗ у Башкортостані (комплекс «Газпром Салават») стали другим ударом за тиждень.
- З серпня рф втрачає дедалі більше переробних потужностей через серійні українські атаки.
- Результат — скорочення доступного на експорт дизеля та середніх дистилятів.
Реакція ринку
- Фонди тримають найсильніший «net-long» у європейському дизелі з початку 2022 року.
- Активність із дизельними опціонами на ICE встановила місячні рекорди.
- Ф’ючерси на малосірчистий газойль торгуються на рівні низьких $700 за тонну.
- Європейські «паперові барелі» сигналізують дефіцит постачання перед осіннім ремонтом НПЗ.
Зовнішні компенсатори
- Індія підняла експорт нафтопродуктів до багаторічних максимумів, включно з газойлем.
- Ці обсяги йдуть у Європу та Середземномор’я, частково компенсуючи втрати російських обсягів.
- Проте темпи й обсяг залишаються нестійкими через внутрішні перебої у логістиці рф.
Потенційні обмеження з боку москви
- москва розглядає продовження заборони на експорт бензину до жовтня.
- Чиновники попереджають: ширші обмеження на експорт пального можливі, якщо тиск збережеться.
- Такі кроки здатні зачепити баланс у регіоні та тарифи на перевезення, особливо для ARA-бенчмарків.
Ситуація у США
- Запаси дистилятів у США впали на 1,7 млн барелів станом на 19 вересня.
- Це на 8% нижче п’ятирічного середнього рівня.
- Загальні комерційні запаси нафти знизилися на 0,5 млн барелів.
- НПЗ працюють на 93% від потужностей.
Висновки
- Європейський ринок дизеля входить в осінній сезон із дефіцитом і ціновим тиском.
- Попри додатковий експорт з Індії, нестабільність постачання залишається ключовим фактором ризику.
- Можливе продовження або розширення обмежень з боку москви підсилює невизначеність.
- Зниження запасів у США свідчить про глобальний характер дисбалансу та потенційне зростання конкуренції за ресурси.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com