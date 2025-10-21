Падіння цін на нафту на тлі рекордного трафіку танкерів і нарощення постачання

Падіння цін на нафту на тлі рекордного трафіку танкерів і нарощення постачання

На світових ринках формується надлишок: у морі в дорозі перебуває понад 1,2 млрд барелів нафти й конденсату, що збігається з послабленням цінWTI знизився до $56,84 (-1,22%), Brent — до $60,55 (-1,26%). Аналітики очікують значний «надлишок» пропозиції наприкінці цього та на початку наступного року і не відкидають просідання цін до $50/бар.

Причини й  наслідки глобального нафтового надлишку

Як ринок опинився в точці надлишку

  • 1,24 млрд барелів нафти й конденсату в дорозі в тиждень до 17 жовтнябагаторічний максимум (оцінка Vortexa).
  • Нарощення постачання з боку OPEC+ і не-OPEC+ експортерів одночасно посилює тиск на ціни.
  • Зростання експорту з Америк, зокрема зі Сполучених Штатів, Гаяни та Бразилії.
  • Довші маршрути з Атлантики в басейн Тихого океану через вигідну арбітражну економіку після звуження Brent–Dubai EFS наприкінці серпня — на початку вересня.
  • Скасування (unwinding) скорочень OPEC+ вже відобразилося у вересневому стрибку експорту до 22 млн бар./деньмаксимуму за 29 місяців (за Vortexa).
  • США: середній видобуток сирої нафти зріс до 13,636 млн бар./деньісторичний максимум.

Що це означає для цін на нафту

  • Негайний ефект: ціни WTI$56,84 (-1,22%), Brent$60,55 (-1,26%), що відображає надлишок у фізичних потоках.
  • Короткострокова інерція: збереження довгих рейсів підтримуватиме високі обсяги «нафти в дорозі», продовжуючи тиск на спот.
  • Базовий сценарій аналітиків: імовірне формування значного надлишку наприкінці року — на початку наступного з ризиком просідання до $50/бар.

Механізми впливу на ринки нафти й нафтопродуктів

  • Контанго/спред EFS: звуження Brent–Dubai EFS стимулює перенаправлення барелів на довгі відстані, що:
    • збільшує затримки у доставці та обсяги в дорозі,
    • тисне на спотові ціни у Атлантиці,
    • пом’якшує дефіцити у Тихоокеанському басейні.
  • OPEC+/OPEC-8: часткове відновлення обсягів веде до 29-місячного максимуму експорту — фактор м’якого ринку.
  • Америка (США, Гаяна, Бразилія): нарощення проєктів і рекордний видобуток США підсилюють конкуренцію сортів у Європі та Азії.
  • Сезонність попиту: період слабшого сезонного попиту накладається на збільшення постачання, підсилюючи ризики контанго та накопичення запасів.

«Хоча експорт сирої нафти й конденсату OPEC-8 залишався відносно стабільним із лютого по серпень цього року, розмотування скорочень OPEC+ уже почало відображатися у вересні, коли обсяги експорту підскочили до 29-місячного максимуму на рівні 22 млн бар./день», — Сав’є Танг, аналітик Vortexa.

Вплив на ринки

1) Ціни на сиру нафту

  • Факт: WTI $56,84; Brent $60,55 — ринкова реакція на 1,24 млрд барелів у дорозі та розмотування скорочень OPEC+.
  • Висновок: баланс зміщується в бік надлишку, що збільшує ймовірність подальшого зниження до $50/бар. за умов збереження поточних трендів.

2) Фізичні потоки та нафтопродукти

  • Факт: довші Атлантика → Тихий океан маршрути через звуження Brent–Dubai EFS.
  • Обґрунтування: за незмінного добового експорту зростає «нафта в дорозі», що:
    • пом’якшує ціни на сирі сорти у Північній Атлантиці,
    • створює вікна арбітражу для азійських НПЗ,
    • тисне на маржі нафтопродуктів у регіонах, куди перепливає додаткова сировина.

3) Роль США, Гаяни та Бразилії

  • Факт: США збільшили середній видобуток до 13,636 млн бар./день — рекорд; нові офшорні проєкти Гаяни підживлюють експорт; Бразилія нарощує постачання.
  • Висновок: агресивний приріст не-OPEC+ створює додатковий конкурсний тиск на сорти Brent-зв’язки і підтримує низхідний тренд спотових диференціалів.

4) Короткостроковий ринковий сценарій

  • Ймовірність контанго: за тривалого надлишку в дорозі та високого експорту OPEC+/Америк ринок тяжітиме до накопичення запасів і слабшого фронту кривої.
  • Ризик $50/бар.: реалізується за умов збереження 1,2+ млрд барелів у дорозі, високого видобутку США та сезонно м’якшого попиту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

