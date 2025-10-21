Падіння цін на нафту на тлі рекордного трафіку танкерів і нарощення постачання

На світових ринках формується надлишок: у морі в дорозі перебуває понад 1,2 млрд барелів нафти й конденсату, що збігається з послабленням цін — WTI знизився до $56,84 (-1,22%), Brent — до $60,55 (-1,26%). Аналітики очікують значний «надлишок» пропозиції наприкінці цього та на початку наступного року і не відкидають просідання цін до $50/бар.
Причини й наслідки глобального нафтового надлишку
Як ринок опинився в точці надлишку
- 1,24 млрд барелів нафти й конденсату в дорозі в тиждень до 17 жовтня — багаторічний максимум (оцінка Vortexa).
- Нарощення постачання з боку OPEC+ і не-OPEC+ експортерів одночасно посилює тиск на ціни.
- Зростання експорту з Америк, зокрема зі Сполучених Штатів, Гаяни та Бразилії.
- Довші маршрути з Атлантики в басейн Тихого океану через вигідну арбітражну економіку після звуження Brent–Dubai EFS наприкінці серпня — на початку вересня.
- Скасування (unwinding) скорочень OPEC+ вже відобразилося у вересневому стрибку експорту до 22 млн бар./день — максимуму за 29 місяців (за Vortexa).
- США: середній видобуток сирої нафти зріс до 13,636 млн бар./день — історичний максимум.
Що це означає для цін на нафту
- Негайний ефект: ціни WTI — $56,84 (-1,22%), Brent — $60,55 (-1,26%), що відображає надлишок у фізичних потоках.
- Короткострокова інерція: збереження довгих рейсів підтримуватиме високі обсяги «нафти в дорозі», продовжуючи тиск на спот.
- Базовий сценарій аналітиків: імовірне формування значного надлишку наприкінці року — на початку наступного з ризиком просідання до $50/бар.
Механізми впливу на ринки нафти й нафтопродуктів
- Контанго/спред EFS: звуження Brent–Dubai EFS стимулює перенаправлення барелів на довгі відстані, що:
- збільшує затримки у доставці та обсяги в дорозі,
- тисне на спотові ціни у Атлантиці,
- пом’якшує дефіцити у Тихоокеанському басейні.
- OPEC+/OPEC-8: часткове відновлення обсягів веде до 29-місячного максимуму експорту — фактор м’якого ринку.
- Америка (США, Гаяна, Бразилія): нарощення проєктів і рекордний видобуток США підсилюють конкуренцію сортів у Європі та Азії.
- Сезонність попиту: період слабшого сезонного попиту накладається на збільшення постачання, підсилюючи ризики контанго та накопичення запасів.
«Хоча експорт сирої нафти й конденсату OPEC-8 залишався відносно стабільним із лютого по серпень цього року, розмотування скорочень OPEC+ уже почало відображатися у вересні, коли обсяги експорту підскочили до 29-місячного максимуму на рівні 22 млн бар./день», — Сав’є Танг, аналітик Vortexa.
Вплив на ринки
1) Ціни на сиру нафту
- Факт: WTI $56,84; Brent $60,55 — ринкова реакція на 1,24 млрд барелів у дорозі та розмотування скорочень OPEC+.
- Висновок: баланс зміщується в бік надлишку, що збільшує ймовірність подальшого зниження до $50/бар. за умов збереження поточних трендів.
2) Фізичні потоки та нафтопродукти
- Факт: довші Атлантика → Тихий океан маршрути через звуження Brent–Dubai EFS.
- Обґрунтування: за незмінного добового експорту зростає «нафта в дорозі», що:
- пом’якшує ціни на сирі сорти у Північній Атлантиці,
- створює вікна арбітражу для азійських НПЗ,
- тисне на маржі нафтопродуктів у регіонах, куди перепливає додаткова сировина.
3) Роль США, Гаяни та Бразилії
- Факт: США збільшили середній видобуток до 13,636 млн бар./день — рекорд; нові офшорні проєкти Гаяни підживлюють експорт; Бразилія нарощує постачання.
- Висновок: агресивний приріст не-OPEC+ створює додатковий конкурсний тиск на сорти Brent-зв’язки і підтримує низхідний тренд спотових диференціалів.
4) Короткостроковий ринковий сценарій
- Ймовірність контанго: за тривалого надлишку в дорозі та високого експорту OPEC+/Америк ринок тяжітиме до накопичення запасів і слабшого фронту кривої.
- Ризик $50/бар.: реалізується за умов збереження 1,2+ млрд барелів у дорозі, високого видобутку США та сезонно м’якшого попиту.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com