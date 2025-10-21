Теплові насоси: глобальні продажі падають після років зростання

Після кількох років двозначного зростання глобальний ринок теплових насосів демонструє спад: у низці ключових європейських країн продажі впали до −40% р/р. Причини: низькі ціни на газ (звужують цінову перевагу), зменшення субсидій і вузькі місця в інсталяції включно з дефіцитом кваліфікованих техніків. Попри це, технологія зберігає високу ефективність: 3–5 одиниць тепла на 1 одиницю електроенергії, а «холоднокліматичні» моделі працюють за температур значно нижчих за нуль. Ключовий виклик — не продукт, а системна інтеграція (будинки + мережі + кадри) й фінансування на тлі вищих ставок та урізання підтримки.

Реальність теплових насосів у 2025

1. Ринкова динаміка

  • Падіння продажів: у низці європейських ринків — до −40% р/р.
  • Причини спаду:
    • Зниження цін на газ → слабшає економічна перевага електричного опалення.
    • Зміни у режимах субсидій → споживачі плутаються.
    • Дефіцит техніків та дорогі інсталяції → затримки й вартісні бар’єри.

2. Технічні основи залишаються сильними

  • Ефективність: коефіцієнт перетворення 3–5 (тепло/електроенергія).
  • «Холоднокліматичні» моделі: стабільна робота за морозів у Північній Європі, Канаді, частинах США.
  • Декарбонізація: із зростанням частки ВДЕ в мережі вуглецевий слід зменшується.

3. Системна інтеграція замість «просто заміни котла»

  • Необхідні супутні заходи:
    • Утеплення, радіатори, іноді потужніший мережевий підключ.
    • Якість монтажу: некоректне налаштування «з’їдає» теоретичну ефективність.
  • Підготовка мережі:
    • Додаткове електричне навантаження у холодні місяці → потреба у підсиленні мереж та гнучкому керуванні попитом.

4. Фінансування та інвестиційний розрив

  • Зміна умов:
    • Зростання ставок та скорочення бюджетів → менше субсидій.
    • Початкові витрати: часто у 2–3 рази дорожче за газовий котел.
  • Що потрібно інвесторам:
    • Достовірні дані «польової» ефективності → нижчі ризикові премії.
    • Стандартизовані метрики продуктивності для масштабування фінансування.

5. Політика, ринок і кадри: умови «другої хвилі»

  • Виробники: фокус на якості та сервісі, а не лише на обсягах.
  • Уряди: стабільні довгострокові рамки, без «старту-стопу».
  • Комунальні компанії: планування гнучкого попиту і підготовка мереж.
  • Кваліфікація: масштабні програми навчання для інсталяторів.

6. Логічні висновки та обґрунтування

  • Короткостроково: падіння продажів (до −40% р/р) пояснюється ціновими стимулами (дешевший газ), політичними сигналами (зміни субсидій) і операційними вузькими місцями (монтаж, кадри).
  • Середньостроково: за умов стандартизації якості, кадрових інвестицій та підготовки мереж можливий перехід до «другої хвилі» дисциплінованого зростання.
  • Кількісні орієнтири:
    • Ефективність: 3–5× тепла на 1 кВт·год електрики.
    • Капекс домогосподарств: 2–3× дорожче за газовий котел.
    • Ринкова динаміка: до −40% продажів на окремих ринках ЄС.

«Теплові насоси вже не в фазі обіцянок. Вони у фазі доказів. Чи стануть вони тихим робочим конем декарбонізованого дому — залежить від того, як ми пройдемо цю фазу доказів.» — Леон Стілле

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

