Теплові насоси: глобальні продажі падають після років зростання

Після кількох років двозначного зростання глобальний ринок теплових насосів демонструє спад: у низці ключових європейських країн продажі впали до −40% р/р. Причини: низькі ціни на газ (звужують цінову перевагу), зменшення субсидій і вузькі місця в інсталяції включно з дефіцитом кваліфікованих техніків. Попри це, технологія зберігає високу ефективність: 3–5 одиниць тепла на 1 одиницю електроенергії, а «холоднокліматичні» моделі працюють за температур значно нижчих за нуль. Ключовий виклик — не продукт, а системна інтеграція (будинки + мережі + кадри) й фінансування на тлі вищих ставок та урізання підтримки.
Реальність теплових насосів у 2025
1. Ринкова динаміка
- Падіння продажів: у низці європейських ринків — до −40% р/р.
- Причини спаду:
- Зниження цін на газ → слабшає економічна перевага електричного опалення.
- Зміни у режимах субсидій → споживачі плутаються.
- Дефіцит техніків та дорогі інсталяції → затримки й вартісні бар’єри.
2. Технічні основи залишаються сильними
- Ефективність: коефіцієнт перетворення 3–5 (тепло/електроенергія).
- «Холоднокліматичні» моделі: стабільна робота за морозів у Північній Європі, Канаді, частинах США.
- Декарбонізація: із зростанням частки ВДЕ в мережі вуглецевий слід зменшується.
3. Системна інтеграція замість «просто заміни котла»
- Необхідні супутні заходи:
- Утеплення, радіатори, іноді потужніший мережевий підключ.
- Якість монтажу: некоректне налаштування «з’їдає» теоретичну ефективність.
- Підготовка мережі:
- Додаткове електричне навантаження у холодні місяці → потреба у підсиленні мереж та гнучкому керуванні попитом.
4. Фінансування та інвестиційний розрив
- Зміна умов:
- Зростання ставок та скорочення бюджетів → менше субсидій.
- Початкові витрати: часто у 2–3 рази дорожче за газовий котел.
- Що потрібно інвесторам:
- Достовірні дані «польової» ефективності → нижчі ризикові премії.
- Стандартизовані метрики продуктивності для масштабування фінансування.
5. Політика, ринок і кадри: умови «другої хвилі»
- Виробники: фокус на якості та сервісі, а не лише на обсягах.
- Уряди: стабільні довгострокові рамки, без «старту-стопу».
- Комунальні компанії: планування гнучкого попиту і підготовка мереж.
- Кваліфікація: масштабні програми навчання для інсталяторів.
6. Логічні висновки та обґрунтування
- Короткостроково: падіння продажів (до −40% р/р) пояснюється ціновими стимулами (дешевший газ), політичними сигналами (зміни субсидій) і операційними вузькими місцями (монтаж, кадри).
- Середньостроково: за умов стандартизації якості, кадрових інвестицій та підготовки мереж можливий перехід до «другої хвилі» дисциплінованого зростання.
- Кількісні орієнтири:
- Ефективність: 3–5× тепла на 1 кВт·год електрики.
- Капекс домогосподарств: 2–3× дорожче за газовий котел.
- Ринкова динаміка: до −40% продажів на окремих ринках ЄС.
«Теплові насоси вже не в фазі обіцянок. Вони у фазі доказів. Чи стануть вони тихим робочим конем декарбонізованого дому — залежить від того, як ми пройдемо цю фазу доказів.» — Леон Стілле
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com