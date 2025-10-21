Індія між зростанням і зеленою трансформацією: чи можливо поєднати обидва шляхи?

Індія між зростанням і зеленою трансформацією: чи можливо поєднати обидва шляхи?

Індія достроково досягла 50% у структурі електрогенерації з невикопних джерел, але продовжує залежати від вугілля, яке забезпечує близько 70% її енергосистеми. Попри амбіційні цілі — 500 ГВт безвуглецевої потужності до 2030 року та досягнення нульових викидів до 2050 року, країна потребує колосальних міжнародних інвестицій — близько 13 трильйонів доларів. Цей баланс між екологічними прагненнями та економічною реальністю має безпосередній вплив на світові ринки нафти й нафтопродуктів.

Енергетичний вибір Індії — зелений курс чи залежність від вугілля?

1. Енергетичний баланс і виклики

  • 50% електрогенерації Індії — з відновлюваних джерел, що на 5 років раніше за офіційну ціль.
  • 70% електроенергії все ще виробляється з вугілля — найвуглецевішого енергоносія.
  • Близько дві третини домогосподарств живуть у стані енергетичної бідності.
  • Ненадійна система розподілу призводить до частих відключень та використання дизельних генераторів, що підвищує попит на нафту.

2. Стратегічні цілі та міжнародна залежність

  • Індія прагне 500 ГВт невикопної потужності до 2030 року.
  • Для досягнення нульових викидів до 2050 року необхідні інвестиції обсягом 13 трильйонів доларів США.
  • На COP28 у 2023 році індійський міністр наголосив, що країни, які зараз критикують Індію, самі колись покладалися на вугілля і перенесли свої виробничі потужності до Азії.

«Індія має право на розвиток, як колись мали розвинені країни, які також користувалися вугіллям» — представник індійського уряду на COP28.

3. Промисловість і важка енергетика

  • Важка промисловість Індії — сталь, цемент, хімія — складна для декарбонізації.
  • Дослідження вказують: впровадження сонячних панелей і систем утилізації тепла може суттєво скоротити викиди.
  • Розвиток зеленої енергетики зменшує потребу у нафті та дизельному пальному, однак короткостроково зростання дизельного споживання можливе через енергетичну нестабільність.

4. Інвестиції в майбутнє

  • Індія активно розвиває ядерну енергетику, зелений водень та гідроенергію.
  • За словами експерта Ашвіні Свейна: «Індія рухається шляхом “усеохопного підходу” — збільшуючи як викопні, так і невикопні потужності відповідно до зростання попиту».
  • У 2024 році дослідження Wood Mackenzie оцінило потенціал Індії як «низьковуглецевої економічної наддержави», здатної досягти нульових викидів на два десятиліття раніше — до 2050 року.

5. Висновки

  • Збільшення частки відновлюваної енергії в Індії може зменшити попит на нафту у середньостроковій перспективі.
  • Проте поточна енергетична нестабільність і використання дизельних генераторів тимчасово підвищують попит на нафтопродукти.
  • У разі успішного залучення інвестицій Індія може стати орієнтиром для країн, що розвиваються, формуючи нову модель зеленої економіки без втрати темпів зростання.

6. Обгрунтування

  • Енергетичний перехід Індії має подвійний ефект: короткостроково підтримує нафтовий попит через нестабільність електропостачання, але довгостроково — скорочує його.
  • Вартість переходу — $13 трлн — визначає потребу у глобальному фінансуванні та формує нову геоенергетичну взаємозалежність.
  • Для ринків нафти це означає можливу структурну зміну попиту: зростання в короткій перспективі й поступове скорочення після 2030 року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

